Mittelmark

Zum Start in die noch unterkühlte Badesaison bescheinigt die Gesundheitsbehörde des Landkreises den acht EU-Badestellen in Potsdam-Mittelmark vorab eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität. Unter hygienischen Gesichtspunkten schneiden zum Beispiel die Campingplätze in Gortz und in Werder Riegelspitze mit „ausgezeichnet“ ab.

Alle vier Wochen Proben

Auch das Kiez Bollmannsruh sowie die Strandbäder in Werder, Ferch und Glindow werden mit „ausgezeichnet“ bewertet. Ein „gut“ gibt es für die EU-Badestellen in Butzow (Campingplatz) und am Strandbad Caputh. Alle vier Wochen entnimmt der Fachdienst Gesundheit Wasserproben an den EU-Badestellen. Die ersten Beprobungen finden am 6. Mai statt.

Aushänge beachten

Von Mai bis August werden 35 weitere Badestellen von lokaler Bedeutung durch die Gesundheitsbehörde kontrolliert. Darunter der Wusterwitzer See, der Campingplatz Hohenferchesar und das Strandbad in Lehnin. Über die aktuelle Wasserqualität vor Ort informieren Aushänge an den Infotafeln der Badestellen.

Von Frank Bürstenbinder