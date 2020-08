Stationäre erfolgt die Tempo-Messung des Landkreises mit acht Geräten.

Montiert werden sie im Wechsel an zwölf Standorten mit 20 Blitzer-Kästen, hauptsächlich in Bereichen innerorts mit 50 Stundenkilometern Tempolimit.

Diese stehen in Groß Kreutz Ausbau, Kleinmachnow (wechselseitig), Treuenbrietzen, Neubensdorf, Derwitz (wechselseitig), Niemegk (wechselseitig), Michendorf, Seddiner See (wechselseitig), Rogäsen (wechselseitig), Dippmannsdorf (wechselseitig) sowie in Glindow (wechselseitig) und Werder/ Havel (wechselseitig).