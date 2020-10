Potsdam-Mittelmark

Wer in Potsdam-Mittelmark mit mehr als sechs Personen aus anderen Haushalten zu einer privaten Feier zusammenkommt, muss dies ab sofort beim Gesundheitsamt melden. Grund ist die zuletzt stark gestiegene Zahl der Corona-Infektionen. Seit Donnerstag gelten mit Überschreiten des 35er-Inzidenzwertes verschärfte Regeln – mindestens für die nächsten zehn Tage. Doch wie funktioniert die Anmeldung der Feier genau? Die MAZ hat beim Landkreis nachgefragt.

Mail an das Gesundheitsamt schreiben

Spätestens drei Werktage vor der Feier muss sich der Veranstalter per Mail beim Gesundheitsamt melden (gesundheitsamt@potsdam-mittelmark.de) und angeben, wo, wann und wie viele zusammen kommen. Die Meldepflicht gilt sowohl für Feiern im privaten Wohnraum als auch in angemieteten Räumen.

„Auf eine Bestätigung müssen die Absender nicht warten“, sagt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Das Gesundheitsamt könne wegen der hohen Arbeitsbelastung nicht auf die Feier-Meldungen antworten. Wie berichtet, haben sich zwei Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit dem Corona-Virus infiziert, wonach mehrere Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt wurden. Die Behörde behalte sich dennoch Kontrollen an einzelnen Feierorten vor, so die Kreisverwaltung.

Personendaten der Teilnehmer erfassen

Der Landkreis erinnert an allgemein geltende Regeln: Mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten, kein Händeschütteln, engen Körperkontakt vermeiden und regelmäßiges Lüften in geschlossenen Räumen. Zudem sollten bei einer meldepflichtigen Privatfeier Personendaten der Teilnehmer erfasst werden. Achtung: Dabei reicht es nicht aus, nur eine Person pro Haushalt zu nennen.

Welche Feiern sind aktuell erlaubt?

Veranstaltungen mit mehr als 250 zeitgleich anwesenden Gästen draußen bzw. mehr als 150 drinnen sind untersagt.

Bei privaten Feiern dürfen maximal 15 Personen in privaten Wohnräumen zusammen kommen, in öffentlichen oder angemieteten Räumen sind es maximal 25. Ab mehr als sechs haushaltsfremden Gästen gilt die oben genannte Meldepflicht.

Was gilt ab der nächst höheren Warnstufe (Inzidenz 50)?

Bei Veranstaltungen sind dann nur noch maximal 150 zeitgleich anwesende Gäste draußen bzw. 100 Gäste drinnen erlaubt.

Private Feiern wären im privaten Wohnraum oder im umzäunten Garten mit mehr als zehn zeitgleich Anwesenden aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten untersagt. Das gilt auch für Feiern in angemieteten bzw. öffentlichen Räumen.

Von Luise Fröhlich und Heinz Helwig