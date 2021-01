Potsdam-Mittelmark

Ob und wann die Kitas in Potsdam-Mittelmark geschlossen werden, bleibt weiter unklar. Am Freitag sank der dafür entscheidende Corona-Inzidenzwert im Landkreis wieder unter 300 und liegt jetzt bei 242,9. Wegen der unvollständigen Meldungen am Wochenende wird der Wert wohl auch in den nächsten drei Tagen auf diesem Niveau bleiben – die Statistiken der Vorwochen bestätigten diese Tendenz. Der Corona-Stab der Kreisverwaltung befasst sich erst am Montag mit der neuen Eindämmungsverordnung, die das Landeskabinett am Donnerstag beschlossen hat und die ab Samstag gilt, wie Kreissprecherin Andrea Metzler auf Nachfrage sagte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Corona-Stab werde je nach Inzidenz-Entwicklung auch entscheiden, ob für den Landkreis zusätzlich zu den landesweiten Regeln weitere erforderlich sein werden, so die Kreissprecherin weiter. Welche das konkret sein könnten, ließ sie offen. In dieser Woche überschritt Potsdam-Mittelmark die Marke zweimal.

Anzeige

Wie lange müssten die Kitas zu bleiben?

Wie lange die Kitas im Falle des Falls geschlossen bleiben müssten, hat das Land in der Verordnung am Freitag angepasst. Drei Tage lang müsste Potsdam-Mittelmark den Inzidenzwert 300 überschreiten, dann würden die Kitas für zwei Wochen schließen müssen und zwar ab dem vierten Tag der behördlichen Bekanntgabe. Wichtig für die mögliche Öffnung ist dann, was am zehnten bis zwölften Tag passiert: Unterschreitet der Wert die 300er Marke ununterbrochen steht die Öffnung in Aussicht – allerdings nicht sofort, sondern erst am Sonntag nach Ablauf der zweiwöchigen Schließung.

Wann wird verlängert?

Bleibt der Wert aber nur für einen Tag über 300, müssten die Kitas für eine weitere Woche geschlossen bleiben. Ob sie danach wieder öffnen können, hängt wiederum von der Inzidenz zwischen dem dritten und fünften Tag ab: Bleibt sie da unter 300 endet die Schließung am Sonntag nach der Verlängerungswoche. Entscheidend ist bei all dem die, wie es in dem Regelblatt heißt „geeignete Weise der öffentlichen Bekanntmachung durch die zuständige Behörde“.

Kommunen erfassen Bedarf für Notbetrieb

Eine Notbetreuung erhalten Eltern in systemrelevanten Berufen. Um im Ernstfall vorbereitet zu sein, ermitteln die Gemeinden schon jetzt den Bedarf und haben auf ihren Homepages Antragsformulare bereitgestellt. Private Träger müssen sich gemäß Landesverordnung ebenfalls an die eventuelle Schließung halten.

Die Verwaltungschefs der 19 mittelmärkischen Kommunen haben am Donnerstag beschlossen, die Eltern finanziell zu entlasten und einen Anreiz zu schaffen, die Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. Im Februar und März sollen die Eltern, die ihre Kinder zu Hause oder nur teilweise in der Einrichtung betreuen lassen, von Beiträgen befreit werden.

Neue Fälle in Kitas und Schulen

Zuletzt meldeten in Potsdam-Mittelmark zwei Kindergärten neue Corona-Fälle. In der Kita Löwenzahn in Michendorf sind nach Kreisangaben jetzt fünf Erzieher und drei Kinder betroffen. In der Kita können bis mindestens zum 28. Januar keine Kinder betreut werden. Das bestätigte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). In der Einrichtung in der Potsdamer Straße war im Kindergartenbereich eine weitere Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat daraufhin für alle Erzieherinnen und Kinder, die vom 11. bis 15 Januar in der Kita waren, bis einschließlich 28. Januar Quarantäne angeordnet. „Uns fehlt jetzt einfach das Personal für eine Betreuung“, sagte die Bürgermeisterin.

In Michendorfer Kita ist auch eine Notbetreuung aktuell nicht möglich

Auch eine Notbetreuung sei wegen deshalb nicht möglich. Für alle Kinder und Erzieherinnen im Kita-Bereich fand am Freitag eine zentrale Testung statt, die Ergebnisse werden Anfang nächster Woche erwartet. Die Schließung bis 28. Januar gilt auch für den Krippenbereich, der sich im selben Haus befindet. Dort hatten sich bereits in der vergangenen Woche vier Erzieherinnen mit dem Coronavirus infiziert. „Aufgrund der weiter andauernden Erkrankung des Personals kann auch die Betreuung der Kinder im Krippenbereich bis 28. Januar nicht gewährleistet werden“, informierte die Gemeinde.

Nach einem positiven Testergebnis bei einer Erzieherin der Villa Regenbogen in Ziesar wurden drei Erzieher und 31 Kinder in Quarantäne geschickt. Ihre Tests sind negativ ausgefallen.

Am Gymnasium in Michendorf ist eine Zehntklässlerin an Covid-19 erkrankt – ihre Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Im Hort der Grundschule Kiefernwald in Wildenbruch zeigte ein Kind typische Corona-Symptome, weshalb nun sieben Erzieher und fünf Kinder in Quarantäne geschickt wurden. Weitere Kontaktpersonen werden laut Kreisverwaltung noch ermittelt.

Von Luise Fröhlich