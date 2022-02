Brandenburg/H

In etwa einem Monat soll der erste Bagger anrollen auf dem heutigen Acker am Ortseingang von Gollwitz. Zum 1. März soll die Erschließung des künftigen Neubaugebiets am Ortsrand des Brandenburger Ortsteils, berichten Mirko Irmler, Matthias Philipp und Stefan Wajer.

Alle drei Brandenburger sind Geschäftsführer und Gesellschafter des ausführenden Unternehmens IPW Immobiliengesellschaft mit Sitz in der Wilhelmsdorfer Landstraße. Diese Gesellschaft hatte vor rund einem Jahr die 40.000 Quadratmeter Land an der B1 in Gollwitz gekauft, die in den kommenden Jahren mit Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut werden sollen.

Die größte Planungsleistung ist bereits vollbracht. Für die gesamte Fläche besteht nämlich seit den 90-er Jahren ein Bebauungsplan, der 46 Wohnhäuser vorsieht.

Schritt für Schritt gehen die Investoren vor. In diesem März beginnt die Tiefbaufirma ITG mit der Abwassererschließung und der Errichtung eines Abwasserpumpwerks. Im nächsten Schritt folgen Wasserleitungen und Kabel. „Wir machen keine Gaserschließung, sondern setzen auf Nachhaltigkeit“, versichert Mirko Irmler.

Das Unternehmen setzt also auf Strom, Wärmepumpen und Wallboxen, an denen die künftigen Bewohner des Ortsteils ihre Elektroautos aufladen können. Damit genügend Strom fließt für das Neubaugebiet, errichtete IPW gemeinsam mit der Edis zwei Trafostationen.

Zur Straßenerschließung gehört ein neuer Gehweg, der in den Bürgersteig der Schlossallee münden wird. Sechs Pappeln müssen dafür weichen. Die Ersatzpflanzung dafür ist im Sommerweg vorgesehen.

Erschließung bis November 2022

Wenn alles läuft wie geplant, wird die komplette Erschließung nach Auskunft von Stefan Wajer am 30. November 2022 abgeschlossen sein. „Alles bis hin zu den Straßenlaternen“, sagt er. Folgen wird die grünordnerische Planung mit nach derzeitigem Stand 90 Bäumen und 3000 Sträuchern.

Das Neubaugebiet liegt in Höhe des Ortseinganges von Gollwitz an der B1. Quelle: Heike Schulze

In dem Neubaugebiet, das den Ort Gollwitz um mindestens ein Viertel größer machen wird, erheblich vergrößern wird, ist zudem ein Spielplatz vorgesehen. Mit dem Bau des ersten Einfamilienhauses rechnen die Investoren Anfang 2023. In etwa einem Jahr, so hoffen die drei Männer, wird die erste Baugenehmigung vorliegen.

Vermarktet werden Grundstücke mit Haus

IPW wird die Grundstücke parzellieren und auch bebauen. Verkauft werden am Ende also Grundstücke mit Häusern. „Die 46 Häuser werden mit Sicherheit nicht baugleich sein“, verspricht Mirko Irmler.

Die Eigenheime werden den „ortsüblichen Charakter“ mit ein bis anderthalb Geschossen haben. Stadtvillen sind also nicht vorgesehen.

Die Fläche wird nach und nach gebaut. „Ende des Jahres 2025 sollen alle Häuser stehen“, kündigt Stefan Wajer an, der sich dankbar äußert für die enge und gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Bauschild lockt Interessenten

Das Interesse an dem Neubaugebiet ist schon groß, noch ehe der erste Grundstein gelegt ist. „Die erste Welle von E-Mail- und Telefonanfragen hat uns nach dem Erwerb erreicht“, erzählt Wajer. Seit vor rund sechs Wochen das Bauschild auf dem Riesenacker steht, ist die Resonanz erneut spürbar.

Das Dorf haben die Bauherren inzwischen in einer Bürgerversammlung bei der Feuerwehr unterrichtet. Nach dem Eindruck von Mirko Irmler finden es offenbar viele Gollwitzer gut, dass die Immobilienentwickler aus Brandenburg an der Havel kommen und nicht von außen.

Die Immobilienkaufleute sind bereits von anderen Projekten in der Stadt und im Umland bekannt, Wajer zum Beispiel mit dem jüngsten Neubaugebiet in Neuschmerzke.

Unternehmer aus Brandenburg an der Havel

Irmler und Philipp haben vor etlichen Jahren den früheren Getreidespeicher in der Kirchhofstraße 15 als Mietwohnhaus ebenso auf Vordermann gebracht wie die alte Stadtvilla (ehemals „Mendoza“) in der Wilhelmsdorfer Landstraße. Aktuelle Projekte laufen derzeit in Kirchmöser, Prützke und Wollin. Weitere sollen folgen.

Für die Versiegelung der Flächen muss die Firma IPW einen Ausgleich schaffen. Auf 2600 Quadratmeters im Rietzer Weg soll eine Streuobstwiese mit 50 Bäumen angelegt werden.

Ortsvorsteherin Nicole Näther (SPD) freut sich auf den künftigen Familienzuwachs in Gollwitz und hofft, dass sich die Neubürger gut in das Dorfleben integrieren werden.

Von Jürgen Lauterbach