Neue Führungsstruktur für Brandenburger Theater vorgestellt

Brandenburg/H

Das Brandenburger Theater (BT) soll künftig von einer Doppelspitze geführt werden, die aus einem Intendanten oder einer Intendantin und einem kaufmännischen Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin besteht. Auf Augenhöhe ist den beiden Mitgliedern der Geschäftsleitung der Chefdirigent Olivier Tardy zugeordnet.

Die entsprechenden Pläne zur Umstrukturierung des Brandenburger Theaters stellten am Dienstag Oberbürgermeister Steffen Scheller und Peter Gartiser von der Beratungsfirma Metrum zuerst den Mitarbeitern des Theaters und dann der Öffentlichkeit vor.

Stadt will den Empfehlungen der Berater folgen

Scheller als Vertreters des Gesellschafters des BT signalisierte, man werde den Empfehlungen der Kultur-Berater aus München folgen. Der Aufsichtsrat hatte bereits in der Vorwoche grünes Licht für die bundesweite Suche nach einem Intendanten gegeben. Eine Findungskommission aus Aufsichtsräten hat sich bereits gebildet. Bis zu sechs Monaten werde ein solches Verfahren dauern können, sagte Gartiser.

Sein Unternehmen, das auch im Bereich der Personalsuche erfolgreich arbeitet, sei gerne bereit, die Stadt bei der Suche zu unterstützen. Scheller wollte sich auf Nachfrage nicht festlegen, sagte aber den Mitarbeitern gegenüber, dass es wenig sinnvoll sei „die Pferde im Galopp zu wechseln.“

Dem Intendanten oder der Intendantin wird das Gros der Mitarbeiter des Hauses unterstellt. In seine Verantwortung fallen die Bühnentechnik (17 Mitarbeiter), die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vier Mitarbeiter), der Bildungsbereich (zwei Mitarbeiter), das künstlerische Betriebsbüro (ein Mitarbeiter), der Bereich Dramaturgie und darstellende Kunst (zwei Mitarbeiter) sowie das Orchestermanagement und das Orchester mit 58 Mitarbeitern. Für den letzten Bereich übernimmt aber der Chefdirigent ebenfalls Führungsverantwortung.

Klar abgegrenzte Geschäftsbereiche

In die Verantwortung der kaufmännischen Geschäftsführung sollen Besucherservice (ein Mitarbeiter und externes Kassenpersonal), das Rechnungswesen und das Personal (drei Mitarbeiter) und die Haustechnik (zwei Mitarbeiter) verbleiben. Neu hinzu kommt das bisher nach außen vergebene aber von den Beratern als sehr gut bewerte Controlling, für das der extern bezahlte Mitarbeiter nun angestellt werden müsste.

Künstlerisch soll es sich am BT künftig wieder mehr ums Orchester drehen. Die Symphoniker sollen die Zahl der Konzerte von zuletzt 54 im Jahr 2019 auf bis zu 80 erhöhen. Allerdings soll zu der Bespielung der Stadt auch die Arbeit in der Region gehören und womöglich ausgeweitet werden.

Neue Formate mit Orientierung auf Musik

Zudem empfahl Gartiser neue, weniger aufwendige Formate wie szenische Opernaufführungen oder Gesprächskonzerte in der Tradition von Loriot, wie dessen „Ring der Nibelungen“, der 15 Jahre lang am Gärtnerplatz-Theater in München immer wieder gespielt wurde.

Andere Formate wie Lesungen, Kabarett oder ähnliches sollen eingekauft und nicht mehr im bisherigen Umfang selbst produziert werden. Das Figuren-, Kinder- und Jugendtheater soll erhalten aber zum Teil in neue Strukturen überführt werden.

Aus der Stelle für „Education-Projekte“ und Besucherservice soll eine Stelle für Musikvermittlung am BT werden. Statt eines Spielleiters für das Jugendtheater empfehlen die Metrum-Leute einen Theaterpädagogen als Jugendtheaterleiter.

Kunstbudget in einer Hand

Dem neuen Chef im Ring der Kunst soll zudem das gesamte, dem Vernehmen nach gut zwei Millionen Euro schwere künstlerische Budget übertragen werden. „Solange er im Rahmen dieses Budgets bleibt, kann er damit alles machen“, sagt Gartiser.

Die fehlende Budgetierung und die Bündelung aller Macht in den Händen der Geschäftsführerin Christine Flieger hatte wiederholt zu Streit und Spannungen im BT geführt. Gartiser und sein Team haben das BT innerhalb weniger Monate einer schonungslosen Bestandsanalyse unterzogen. Und sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass dem Haus über Jahrzehnte die Struktur abhanden gekommen war und der Zweck nicht definiert wurde.

Als Ursache für den „Hauptkonflikt“ wurde die „fehlende künstlerische Gesamtverantwortung“ ausgemacht. Das, und das „Silo-Denken“ in den Sparten, habe zu einer schlechten Stimmung am Haus geführt, in der ein kreatives Arbeiten kaum möglich war, sagte Peter Gartiser den Theatermitarbeitern.

Die Suche nach dem „Gesicht des Hauses“ beginnt

Wer der neue starke Mann oder die starke Frau am Brandenburger Theater wird, ist völlig offen. Sicher ist nur: Er oder sie soll das Gesicht des Brandenburger Theaters nach innen und außen sein. Gartiser beschreibt den Intendanten als „Verführer“ und als Spinne im Netz.

Er oder sie müsse alle Fäden der Kunst in und außerhalb des Hauses zusammenhalten, müsse Drittmittel besorgen und die Politik und die Gesellschafter charmant einbinden können. Dafür muss er oder sie ein Experte im Orchestermusikbereich sein und ein führungsstarker Profi in Sachen Musik- und Sprechtheater.

Im Aufsichtsrat, bei Cerstin Gerecht vom Kulturministerium, Steffen Scheller als Vertreter der Stadt und dem Gros der Mitarbeiter kamen die Metrum-Pläne sichtlich gut an. Ach Birgit Patz als amtierende Aufsichtsratschefin wirkte am Dienstag zufrieden und tat das auch kund.

Von Benno Rougk