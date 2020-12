In der Region breitet sich ein Erreger aus, der früher nur in Südeuropa bekannt war. Für Menschen ist er ungefährlich, für Hunde eine tödliche Gefahr. Die Saarmunder Tierärztin Benita Kühne hatte erste Fälle in ihrer Praxis, auch die Tierklinik der FU Berlin registriert eine auffallende Häufung von Infektionsfällen.