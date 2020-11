Kleinmachnow

Für Aufregung sorgen derzeit „Betreten verboten“-Schilder an der Kleinmachnower Hakeburg. Dennoch wird dort laut Heimat- und Kulturverein durchschnittlich fast wöchentlich eingebrochen. Die gute Nachricht: Der Investor hofft, dass er in Kürze mit der Sanierung der Burg anfangen kann. Bei Quadratmeterpreisen von 10 000 Euro für die geplanten Eigentumswohnungen habe er schon mehrere hundert Interessenten, sagt er. Nach Fertigstellung des Denkmals folgt der Neubau von zwei Stadtvillen mit etwas günstigeren Preisen.

„Privatbesitz – Betreten des Grundstückes verboten“, sagen die Schilder, die kürzlich unter anderem an den Eingängen zum Hof der Neuen Hakeburg angebracht wurden. Der Grund für den Ärger bei einigen Kleinmachnowern: Im städtebaulichen Vertrag mit Investor Bernd Ehret von der Skyland Gruppe ist ganz klar festgelegt, dass ein Geh- und Radfahrrecht jeweils von 8 bis 20 Uhr ermöglicht werden muss, nur an vier Tagen im Jahr darf der Burghof für die Allgemeinheit geschlossen werden.

Das Betreten-verboten-Schild in der Neuen Hakeburg Kleinmachnow ärgert die Kleinmachnower. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch der Bauherr ist selbst überrascht: „Ich frage mich auch, wo die herkommen, ich weiß nichts davon“, sagt er und kündigt an, die Hinweise entfernen zu lassen. Er warte zwar auf die letzte fehlende Baugenehmigung und werde schon bald mit den bauvorbereitenden Maßnahmen beginnen, doch noch habe man keine Sicherungen vorgenommen.

Konkret hat Ehret bereits die Erlaubnis, die Burg, die Remise und das Torhaus denkmalgerecht sanieren zu dürfen. 25 Wohnungen möchte er in diesem Altbestand schaffen. Vor allem für Kapitalanleger seien die Immobilien mit einem Preis interessant, sagt er. Schließlich könnten – da es sich um ein Denkmal handelt – die gesamten Sanierungskosten innerhalb von zwölf Jahren abgeschrieben werden. Oft hätten auch ausländische Kunden Interesse, die nur ein- oder zweimal im Jahr in der Region seien. Ehret hofft auch auf Familien, die ihre Kinder in der angrenzenden internationalen Schule untergebracht haben.

So könnte eine Wohnung in der dann sanierten Neuen Hakeburg aussehen. Quelle: Skyland Holding GmbH

Mit der Genehmigung für die beiden Neubauten, in denen neben 24 weiteren Wohnungen auch die Stellplätze für alle Einheiten entstehen werden, rechnet Ehret noch im Dezember. Hier werden die Preise mit 7500 bis 8000 Euro pro Quadratmeter – je nach Etage – etwas niedriger als im Altbestand liegen. Generell sollen die Wohnungen 50 bis 200 Quadratmeter Fläche haben, weitervermietete Wohnungen werden voraussichtlich mit ab 18 Euro kalt pro Quadratmeter zu Buche schlagen, so der Bauherr.

Zeitlich hat Ehret einen straffen Plan: Wenn alle Baugenehmigungen noch in diesem Jahr vorliegen, möchte er im ersten Quartal mit seinen Interessenten Nägel mit Köpfen machen und die Wohnungen verkaufen. Dann wird mit der Sanierung der Hakeburg, der Remise und der Torwohnung begonnen. Dafür veranschlagt er rund 18 Monate. Wenn alles wie gewünscht verläuft, werden die neuen Bewohner Weihnachten 2022 also schon in historischen Gemäuern feiern. Nebenan werden dann die Bauarbeiten für die beiden Stadtvillen im Gange sein, die wiederum Ende 2023 bezugsfertig sein sollen.

Einer der besser erhaltenen Räume in der Neuen Hakeburg. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Bis dahin ist jedoch noch einiges zu machen, denn die Neue Hakeburg ist in einem desolaten Zustand. „Es ist eigentlich alles kaputt“, sagt Ehret. Einbrüche und Vandalismus führten zu immer neuen Schäden. Oft habe man versucht, alles abzusichern, doch die Kriminalität steige gefühlt. „Die Zeiten werden scheinbar rauer.“ Letzten Endes sei aber ohnehin nichts mehr im Gebäude.

Rudolf Mach vom Heimat- und Kulturverein sagt, dass es im Durchschnitt jede Woche Einbruchsaktivitäten an der Burg gebe. Er weiß von kleinen Löchern, durch die gerade ein „jugendliches Kind“ passen würde, das dann vermutlich andere von innen hereinlasse, oder von vier Stellen, die vor rund zwei Monaten gleichzeitig beschädigt wurden. Sicher fünfmal sei in den vergangenen Jahren die Eingangstüre aufgebrochen worden. „Nachbarn geben dann gelegentlich Rückmeldung über Schäden oder offene Türen.“

An manchen Stellen kann man noch den einstigen Prunk der Neuen Hakeburg Kleinmachnow erahnen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Sein Verein macht – außerhalb der Corona-Pandemie – seit Sommer 2016 Führungen durch die Burg. 7156 Besucher wurden von Mach und seinen Helfern schon durch das Denkmal geführt, das durch seinen Status als „Lost Place“, also „Vergessener Platz“, vor allem unter Hobby-Fotografen ein begehrtes Motiv ist. Durch die Einbrüche hat das Haus aber sehr gelitten, bei der Sanierung gibt es also vieles aufzuarbeiten. Ehret muss den Altbestand denkmalgerecht sanieren und dabei eine Reihe Auflagen erfüllen – und zwar, bevor er mit den Neubauten beginnen darf.

Von Konstanze Kobel-Höller