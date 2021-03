Bad Belzig

Laura-Sophie Schaaf ist die neue Integrationsbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Im MAZ-Interview spricht sie über ihren Start in Zeiten von Corona und verrät, was sie in den Hohen Fläming führte.

Frau Schaaf, Sie haben Ihre neue Position inmitten der Corona-Pandemie angetreten. Wie kann man sich den Start in einer solchen Zeit vorstellen?

Laura-Sophie Schaaf: Mit vielen Videokonferenzen. Unter normalen Bedingungen startet man ja so, dass man erst mal sämtliche Kollegen kennenlernt, auch einen gemeinsamen Einstand hat. Das musste jetzt leider alles ausfallen oder zumindest verschoben werden. Und man schüttelt sehr viel weniger Hände, gar keine nämlich. Auch das fühlt sich komisch an, weil man es anders gewohnt ist. Es ist schlicht schwierig, die Leute wirklich kennenzulernen – denn dieser Abstand ist nicht nur körperlich, auch sonst bleibt eine gewisse Distanz.

Inwieweit hat Corona Sie noch ausgebremst?

Es ist natürlich im Moment auch schwierig für mich, den Landkreis kennenzulernen – weil ich keine Dienstreisen machen kann. Aber das habe ich auf jeden Fall schon geplant und sobald man wieder kann, will ich damit loslegen. Denn ich möchte möglichst viel kennenlernen.

Waren Sie stattdessen also viel im Homeoffice oder dennoch überwiegend hier, in Ihrem Büro im Papendorfer Weg?

Ich war schon überwiegend hier, es gab nur einzelne Tage im Homeoffice. Um sich einzuarbeiten ist Präsenz einfach der bessere Weg – denn im Homeoffice ist die Distanz ja noch größer. Es ist eine schöne Ergänzung, aber ich bin eigentlich schon jemand, der gerne im Büro arbeitet.

Wie kann man sich Ihre Einarbeitung vorstellen – mussten Sie beispielsweise viele Akten wälzen?

Ja, man liest viel. Denn man muss die Hintergründe und den aktuellen Stand bei allen Themen kennen. Aber gerade bei einer Stelle wie dieser, ergibt sich auch durch das persönliche Gespräch einiges. Ich habe bisher viel telefoniert und bin auch noch dabei, viel zu telefonieren – denn die Aktenlage bildet nicht immer alles ab. Und ich bin ja nun auch neu im Landkreis und kenne noch nicht alle Strukturen und Akteure. Da ist es schön, wenn man einfach zum Hörer greifen und nachfragen kann. Und ich habe viele Anrufe bekommen, wo mir die Menschen ein Stück entgegengekommen sind, das fand ich auch ganz toll.

Büro für Chancengleichheit, Vielfalt und Senioren Zusammen mit Mariana Siggel als Gleichstellungsbeauftragter und Udo Zeller als Behindertenbeauftragtem bildet Laura-Sophie Schaaf als Integrationsbeauftragte das Büro für Chancengleichheit, Vielfalt und Senioren. Die 33-Jährige kommt aus Baden-Württemberg (Baden) und hat in Kehl und Chemnitz Verwaltungs- und Politikwissenschaften studiert. Berufliche Erfahrungen sammelte sie in zwei großen Kreisstädten in Baden-Württemberg und einem sächsischen Landesministerium, bevor sie nach Bad Belzig kam. Laura-Sophie Schaafs Vorgängerin Theresa Pauli hatte die Kreisverwaltung Mitte Januar 2020 verlassen. Sie war 2013 zur Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragten von Potsdam-Mittelmark berufen worden.

Sie stammen ursprünglich aus Baden, haben in Kehl und Chemnitz studiert. Was hat Sie schließlich in den Hohen Fläming geführt?

Die Liebe. (lacht) Ich wohne jetzt seit etwas über einem Jahr in Bad Belzig.

Ihre Vorgängerin Theresa Pauli hat die Verwaltung bereits im Januar 2020 verlassen – eine klassische Übergabe konnte also nicht stattfinden. Inwieweit erschwert oder beeinflusst das Ihren Start?

Das stimmt, eine klassische Übergabe gab es tatsächlich nicht. Es ist aber so, dass Mariana Siggel, die Gleichstellungsbeauftragte, meinen Job bisher vertretungsweise mit ausgeführt hat. Und mit ihr habe ich viel im Sinne einer Übergabe gemacht. Denn sie hat einige Themen kommissarisch bearbeitet, beispielsweise mit dem Integrationsbeirat. Und ich muss sagen, dass es für mich eigentlich eine normale Situation ist, dass der Vorgänger nicht mehr da ist, wenn man selbst anfängt.

Wo sehen Sie als Integrationsbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark die größten Herausforderungen?

Ich habe den Eindruck, dass es beispielsweise beim Integrationsbeirat Redebedarf gibt – da gab es ja kürzlich einen Offenen Brief. Deshalb habe ich im Zuge meiner Vorstellung bei den Beiratsmitgliedern angeregt, mal wieder eine Sitzung einzuberufen und angeboten, da unterstützend tätig zu sein. Indem ich etwa eine Videokonferenz einrichte oder man die Sitzung mit Abstand in einem Verwaltungsraum macht. Mir ist sehr daran gelegen, die Mitglieder des Integrationsbeirats persönlich kennenzulernen – und auch die Meinung der anderen Mitglieder zu diesem Brief abzufragen. Denn bisher hat sich ja nur der stellvertretende Vorsitzende geäußert.

Worauf freuen Sie sich in Ihrer neuen Position am meisten?

Auf das Kennenlernen mit den vielen Akteuren, die hier im Landkreis zugange sind – und auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

Von Josephine Mühln