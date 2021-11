Potsdam-Mittelmark

Das Gesundheitsamt des Landkreises gibt die intensive Nachverfolgung von Kontakten auf. Damit folgt die Behörde ab Dienstag den Empfehlungen des brandenburgischen Gesundheitsministeriums. Das bestätigte Kreissprecherin Andrea Metzler am Montag auf Nachfrage. Demnach soll zum Beispiel nur noch im engsten Umfeld eines bestätigten Corona-Falls ermittelt werden. Vorrang haben Ausbruchsgeschehen in medizinischen Einrichtungen und in der Pflege. In Schulen und Kitas kommen nicht mehr ganze Klassen oder Gruppen in Quarantäne, sondern nur noch das infizierte Kind und dessen Familie. Für Kontaktpersonen in den Einrichtungen gelten Auflagen, wie zum Beispiel tägliche Tests, Selbstmonitoring oder Maskenpflicht. So wird es bereits in anderen Landkreisen wie dem Havelland gehandhabt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch kein Kontakt zum Gesundheitsamt

Der Kreis will Einrichtungen und die Kommunen so schnell wie möglich in einem Schreiben darüber informieren, so Andrea Metzler. Dass die Kontaktverfolgung bei der Vielzahl an neuen Fällen – 1184 waren es in Potsdam-Mittelmark in den zurückliegenden sieben Tagen – nicht mehr gelingt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. In Teltow wartet die Mutter des Kindes mit dem möglicherweise falsch-positiven PCR-Test, das die Anne-Frank-Schule besucht, noch immer auf Kontakt zum Amt. Selbst über das positive PCR-Ergebnis nach der vom Kreis angeordneten Testung habe sie bisher nur über die Schule erfahren.

Zulassungsstelle öffnet einen Tag später Die Kfz-Zulassungsstelle in Werder kann voraussichtlich erst ab Mittwoch, 24. November, wieder ihre Arbeit aufnehmen. Eigentlich sollte die Behörde schon am Dienstag wieder öffnen, nachdem sie wegen eines Infektionsfalls geschlossen worden war. Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert zufolge liegen die Testergebnisse allerdings gegenwärtig noch nicht vor.

Wegen dieses Befundes ist derzeit eine ganze Klasse nach der vorangegangenen Schulschließung wieder in Quarantäne geschickt worden. Doch wie berichtet, zeigt ihr Kind bis heute keine Symptome und alle Selbst- und Schnelltests waren negativ. Das negative Ergebnis des selbst bezahlten PCR-Test beim Dedimed-Labor habe das Gesundheitsamt nicht anerkannt, unter anderem wohl weil der CT-Wert fehlte, der angibt, wie hoch die Viruskonzentration ist. So sei es ihr auf indirektem Wege mitgeteilt worden. Also hakte die Mutter beim Labor nach und erhielt den Wert. Außerdem sagte man ihr dort, dass ihr Kind zum für die Quarantäne maßgeblichen Zeitraum sehr wahrscheinlich nicht infektiös war.

Neue Gesundheitsaufseherin ab Dezember

„Ich werde diesen Befund jetzt nochmal ans Gesundheitsamt schicken, um die Klasse aus der Quarantäne zu holen“, sagt sie. Zudem fordert sie das schriftliche PCR-Ergebnis vom Kreis. Am Dienstag soll es zu diesem Fall ein Treffen mit der Kreisverwaltung und Teltows Bürgermeister geben, heißt es aus auf Nachfrage dem Landratsamt. Normalerweise würden zertifizierte Tests von Laboren anerkannt, zumal der Kreis sogar mit dem Dedimed-Labor in Teltow zusammenarbeitet.

Personelle Entlastung wartet außerdem auf das Gesundheitsamt: Ab 1. Dezember wird das Team der Gesundheitsaufseher, das sozusagen an vorderster Front der Pandemie-Bekämpfung steht, durch eine neue Mitarbeiterin verstärkt. Das teilte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ mit. Zuletzt war nur ein Gesundheitsaufseher von insgesamt fünf im Dienst – die anderen fehlten, wie berichtet, zum Beispiel wegen Krankheit.

Seit fast einer Woche schon liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über 500, überstieg für einen Tag sogar die 600er-Marke. Am Montag betrug der Wert 543,2 – 86 Neuinfektionen wurden gemeldet. Von Samstag bis Montag kamen nach Kreisangaben 297 Fälle zusammen; die meisten in Teltow (40), Werder (39) und Ziesar (32). 1900 Mittelmärker sollen sich laut Statistik in angeordneter Quarantäne befinden – allein 300 stammen der Auflistung nach aus Teltow.

Von Luise Fröhlich