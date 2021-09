Philippsthal

Der fünfte Wolfsriss innerhalb kurzer Zeit hat das Fass sinnbildlich zum Überlaufen gebracht: Der Philippsthaler Tierhalter Chris-Uwe Rohrbeck gibt seine Schafhaltung auf. „Der Wolf hat unsere Schafherde von 55 Tieren auf elf reduziert. Es macht keinen Sinn mehr“, sagte er. Die MAZ hatte erst kürzlich über den dritten Riss Anfang September berichtet. Danach sei der Elektro-Schutzzaun noch einmal aufgerüstet worden. „Drei Tage nach der Aufrüstung wurden vier Schafe gerissen, sechs Tage später waren zwölf Schafe tot“, sagte Rohrbeck.

Die letzten elf Schafe hat er jetzt verkauft

Der erste Wolfsriss in seiner Herde geschah im Juni, den fünften stellte er am Mittwoch fest. Die elf Ostpreußischen Skudden, eine der ältesten Hausschaf-Rassen, hat der Tierhalter jetzt verkauft. Mit seiner Frau will er sich auf die Haltung seiner schottischen Hochlandrinder konzentrieren. „Die sind wehrhaft und kommen bislang mit dem Wolf ganz gut klar. Aber das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis auch dort etwas passiert.“

Antrag auf „Entnahme eines Problemwolfs“

Er geht davon aus, dass die Risse in seiner Herde auf das Konto eines Wolfes gehen. „Es ist naheliegend. Er hat mehrfach wolfsabweisende Zäune überwunden. Er lernt durch seine Erfahrung.“ Rohrbeck will beim Landesumweltamt den Antrag auf „Entnahme eines Problemwolfes“ stellen. Die Einhegungen, die seine Tiere schützen sollten, waren von Rissgutachtern als wolfsabweisende Zäune bewertet worden. „Ich kann nicht sagen, wie der Wolf die Zäune überwindet.“ Eine Annahme ist: „Wenn er drüber springt, ist er nicht mehr geerdet und bekommt bei der Berührung keinen Stromschlag.“

Voraussetzungen in der Wolfsverordnung

In seinem Fall sieht Rohrbeck die Voraussetzungen für eine Entnahme des Wolfes gemäß der Brandenburgischen Wolfsverordnung als erfüllt an. Laut Verordnung darf ein Wolf, der mehrfach in geschützte Weidetierbestände eingedrungen ist und Nutztiere gerissen oder verletzt hat, tierschutzgerecht mit der Schusswaffe getötet werden. Bedingung ist, dass die gerissenen Tiere in einer Anlage gehalten wurden, die die Kriterien zum Schutz von Weidetierbeständen vor Wolfsangriffen erfüllt. Allerdings ist in der Verordnung auch von „zumutbarem Herdenschutz“ die Rede, der über die Mindeststandards hinaus geht. Mindeststandard sind 90-Zentimeter-Schutzzäune. Als zumutbar gelten Zäune von 1,20 Meter Höhe.

Neuer Riss mitten im Ort

Der Tierhalter vermutet, dass ein neuer Riss von drei Kamerunschafen in Philippsthal Donnerstagnacht möglicherweise auch auf das Konto des Problemwolfes geht. Drei Schafe einer Nachbarin wurden im Ort getötet. „Sie standen auf einer Koppel direkt neben einem Wohnhaus und hinter einem 1,20 Meter hohen Elektro-Zaun.“

Lesen Sie auch:

Der Riss von Donnerstagnacht geschah laut Rohrbeck 800 Meter Luftlinie von seiner Weide entfernt. Er hatte seine letzten elf Schafe aber bereits von der Wiese geholt. „Es kann sein, dass der Wolf wieder an unserer Weide war, aber keine Schafe mehr vorgefunden hat und dann weitergezogen ist zu den nächsten Schafen, die im Ort standen.“

Riebener Landwirt stellte ersten Antrag

Den ersten Antrag auf Entnahme eines Wolfes im Land Brandenburg hatte der Riebener Landwirt Ralf Engelhardt 2019 gestellt. Laut Engelhardt wurde der Antrag unter anderem abgelehnt, „weil die Risse in 2018 waren und die Wolfsverordnung erst 2019 in Kraft trat“. Zudem habe der Rissgutachter zu den Fällen in der Riebener Rinderherde geschrieben: „’Wolfsriss nicht auszuschließen’, obwohl es eindeutig war, dass es nicht der Feldhamster war“, so Engelhardt. Ihm wurde damals auch mitgeteilt: „Ich bin als Tierhalter nicht antragsberechtigt, das Landesumweltamt handelt von Amts wegen.“ Das Landesumweltamt war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Von Jens Steglich