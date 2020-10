Neuer Corona-Fall in Teltower Grundschule aufgetreten

Teltow

Ein neuer Corona-Fall wurde in der städtischen Anne-Frank-Grundschule in Teltow gemeldet. Es handelt sich dabei um dieselbe Einrichtung, in der bereits in der ersten Schulwoche im August der Infektionsfall eines Fünftklässlers für Aufregung gesorgt hatte.

Gegen 10.30 Uhr war die Stadtverwaltung von der Schulleitung gestern darüber informiert worden, dass eine Schülerin der Anne-Frank-Grundschule positiv auf Corona getestet worden sei. Das Mädchen habe zuletzt am Montag den Unterricht besucht und sei dann aufgrund von Symptomen am nächsten Tag zuhause geblieben. Sofort nach Erhalt des positiven Test-Ergebnisses hätte die Familie die Schule informiert.

Systematisches Vorgehen der Schule

Diese habe daraufhin nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt die betreffende Klasse isoliert, so Stadtsprecher Jürgen Stich, und die 24 Kinder hätten Mund-Nase-Masken aufgesetzt. Für die Betreuung der Schüler und Schülerinnen habe neben der Klassenlehrerin auch ein Sozialarbeiter zur Verfügung gestanden. Die Eltern seien über einen eigens eingerichteten Mail-Verteiler sowie telefonisch über den Sachverhalt informiert und gebeten worden, ihre Kinder von der Schule abzuholen. Im August war die Kommunikation über die Schul- und Elternvertreter erfolgt, was für Kritik gesorgt hatte.

Das Abholen geschah über einen kaum genutzten Eingang, nicht den Haupteingang, um die mögliche Kontakte zu anderen Personen zu minimieren. Aus diesem Grund wurde der Schulklasse auch eine eigene Toilette zur Verfügung gestellt und ihre Pause auf dem Hof versetzt zur Pause der anderen Klassen abgehalten.

Quarantäne und Tests für die ganze Klasse

Laut Landkreis Potsdam-Mittelmark werden die Kinder der betroffenen Klasse zunächst in Quarantäne angeschickt. Sie sollen, wie auch die Familienmitglieder des infizierten Kindes, auf Covid-19 getestet werden. Das weitere Vorgehen wird nun zwischen Grundschule und Gesundheitsamt abgestimmt.

