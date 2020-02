Besseres Netz in der Fläche: Landkreis stellt neues Buskonzept vor

Die Busse der Linie 548 ( Lehnin – Rädel) fahren künftig regelmäßig und nicht mehr als Rufbusse.

Die Linie 550 ( Groß Kreutz – Lehnin) ist nun von 5 bis 22 Uhr unterwegs, auch soll nun ein Anschluss an den RE 1 in Groß Kreutz möglich sein.

Auch die 556 ( Groß Kreutz – Jeserig) wird nun an den RE 1 angebunden, zudem verkehrt sie nun von 6 bis 18 Uhr.

An den Wochenenden soll die Linie 559 ( Brandenburg/Havel – Görzke) einen Anschluss an den RE 1 in Brandenburg ermöglichen.

Die Linie 593 ( Bad Belzig – Görzke – Ziesar) verkehrt nun auch am Wochenenden. Dann soll auch eine Verknüpfung mit der Linie 559 sowie ein Anschluss an RE 1 und RE 7 möglich sein. Unter der Woche kommt morgens und abends ein Anschluss an den RE 7 dazu.Die Linie 596 ( Görzke – Dippmannsdorf – Wollin – Ziesar) hält nun in Dippmannsdorf halten. Zudem wird sie öfter fahren, unter anderem morgens während des Schulverkehrs.

Weitere Informationen unter www.vbb.de