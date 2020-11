Der Deal steht: Studenten der Technischen Hochschule in Brandenburg an der Havel können im kommenden Sommersemester für 175 Euro im Verkehrsverbund fahren.

