Potsdam-Mittelmark

Nicht ganz passend zu den angekündigten Lockerungen in der Eindämmungsverordnung entwickelt sich im Landkreis das Infektionsgeschehen. Die Neuansteckungen haben sich wieder erhöht. Seit Dienstag kamen neun neue Fälle hinzu, wie der Krisenstab der Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte. Damit wurden seit Ausbruch der Pandemie 488 Personen in Potsdam-Mittelmark infiziert.

76 Menschen in Krankenhäusern

Die meisten Fälle im Kreis hat Werder ( Havel) mit 153. Gefolgt von Kleinmachnow, Teltow, Beelitz und Michendorf. Es werden aktuell 76 der infizierten Personen in Krankenhäusern außerhalb von Potsdam-Mittelmark betreut. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis hat sich gegenüber den vergangenen Tagen um eine weitere Person erhöht und liegt bei jetzt 39 Personen. So hat Kloster Lehnin einen zweiten Toten in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen.

Mehr Menschen in Quarantäne

Am Mittwoch befanden sich 159 Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Das ist eine deutliche Steigerung um 53 Personen. Auch die Zahl der Verdachtsfälle hat sich erhöht. Und zwar von 2327 auf jetzt 2385. Von allen infizierten Mittelmärkern gelten aktuell 188 als genesen. Ein neuer Schwerpunkt entwickelt sich eine Behinderteneinrichtung des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin im Teltower Haus Nazareth. Es musste unter Gesamtquarantäne gestellt werden. Betroffen sind 20 Bewohner und vier Betreuer, von denen einer positiv mit Covid-19 getestet wurde. Das Gesundheitsamt hat angeordnet, von allen Bewohnern und Pflegekräften Abstriche zu machen.

Zwei Soldaten mehr

Bei Bedarf können sich Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie Kommunen im Feuerwehrtechnischen Zentrum melden, wenn Handdesinfektionsmittel als auch OP- und FFP-2-Masken benötigt werden. Mangelware sind weiterhin Pflegekittel und Schutzanzüge, wie der Krisenstab am Mittwoch weiter mitteilte. An diesem Tag gab es grünes Licht für eine weitere Verstärkung des Gesundheitsamtes in der Dienststelle Teltow durch zwei Soldaten der Bundeswehr.

Von Frank Bürstenbinder