Neuseddin

In der Nacht zum Samstag kletterten zwei Unbekannte in der Straße Am Fuchsbau in Neuseddin über den Zaun einer dort ansässigen Firma. Daraufhin alarmierte der Wachschutz vor Ort die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten konnte auf dem Gelände niemand mehr angetroffen werden. Sie flüchteten über einen Zaun in Richtung Gewerbegebiet Neuseddin. Die Kletterstelle der Unbekannten konnte ausfindig gemacht werden, die Fahndung allerdings blieb für die Beamten ohne Erfolg.

Von MAZ