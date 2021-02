Neustart: So läuft der Unterricht an der Grundschule Jeserig

Jeserig

Die Stille an der Grundschule Jeserig ist Geschichte, mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht sind nach sechs Wochen Distanz wieder 160 Schüler vor Ort.

Täglicher Wechsel

„Wir haben uns für einen täglichen Wechsel entschieden. Somit sehen wir Kinder einer Gruppe jeden zweiten Schultag. Wir denken, dass das für die Eltern eine große Entlastung ist. Aktuell werden nur noch zwei Kinder mit Vorerkrankungen im Distanzlernen betreut“, sagt Schulleiter Michael Klose der MAZ.

Er ist von den Vorteilen des Präsenzunterrichts überzeugt. „Jetzt werden wieder die Aufgaben für den nächsten Tag im Distanzlernen besprochen“, sagt Klose. Das Material ist vor Ort, eine digitale Rückmeldung durch Eltern nicht mehr notwendig, auch kein Download und Ausdruck.

Probleme mit Dienstpostfach

Im Distanzunterricht der letzten sechs Wochen haben Lehrer der Grundschule Jeserig auf Webcloud, Wochenplanarbeit und Kontakt per E-Mail gesetzt. „Bis auf kleine technische Probleme mit dem Dienstpostfach hatten wir keine nennenswerten Ausfälle“, sagt Schulleiter Michael Klose. Der 53-Jährige betont, dass die Lehrer aus dem 1. Lockdown im Frühjahr 2020 gelernt haben.

Damals zog die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) von der Grundschule Jeserig 20 Rechner ein, um das Homeoffice der Mitarbeiter abzusichern. Mittlerweile stehen sieben Computer als Ausleihgeräte für Schüler aus sozial schwachen Familie zur Verfügung.

Platz ist knapp

Aktuell lernen insgesamt 266 Schüler an der Grundschule Jeserig. Weil der Platz knapp ist, nutzt eine Gruppe in der Notbetreuung die Räume des alten Kindergartens. „Wir sind froh, da wir räumlich sonst wirklich an unsere Grenzen gestoßen wären“, kommentiert Michael Klose.

Schüler vermissen Präsenzunterricht

Er weiß, dass der Präsenzunterricht Favorit der Erst- bis Sechstklässler ist und Lehrer den persönlichen Kontakt zu ihren Schülern vermissen. „An unserer Schule sind wir durch Ganztag- und Hortbetreuung im Hause von morgens um 6 Uhr bis nachmittags 17 Uhr mit den Schülern sehr eng verbunden. Sie verbringen die meiste Zeit des Tages bei uns, in normalen Zeiten natürlich“, sagt Klose.

Die Schüler der Klasse 4b freuen sich über ihre Rückkehr ins Schulgebäude. Quelle: Grundschule Jeserig

Für ihn sind die Kollegen „in den letzten Wochen zusammengerückt“. Er gesteht, dass die Lehrer der Grundschule Jeserig zu Beginn des Schuljahres 2020/21 einem möglichen zweiten Lockdown eingeplant haben.

„Deshalb haben wir uns zu größerer Wissensvermittlung am Anfang des ersten Halbjahrs entschieden. Somit konnten wir den Übungs- und Festigungsteil in die Distanzlernzeit verlagern“, kommentiert er.

„Ich glaube, durch die offene und ehrliche Art mit unseren gesamten Partnern umzugehen, werden unsere Entscheidungen von den meisten Beteiligten getragen“, sagt er.

Hoffnung auf Normalität

Einen Kommentar zu steigenden Inzidenzen und der Gefahr durch mögliche Mutationen traut er sich nicht zu. Der 53-Jährige hofft, dass die Politik Lösungen für die Zukunft findet.

„Ich wünsche mir Kontinuität in unserer Arbeit, dass sich der Weg der Entspannung fortsetzt und wir die von allen gewünschte Normalität wiederbekommen“, sagt Michael Klose. Er will mit seinen Schülern Probleme wälzen und gemeinsam lachen. „Das geht auch mit Maske“, sagt er.

Von André Großmann