Newsblog: So läuft der Warnstreik im  Nahverkehr in Berlin und Brandenburg

Vor allem Pendler brauchen heute in Brandenburg und Berlin gute Nerven – zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Wochen. Erneut hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter von Nahverkehrsunternehmen zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind heute die Berliner BVG sowie vier Brandenburger Unternehmen.

In Brandenburg sind folgende Unternehmen von Betriebsbeginn bis 12 Uhr betroffen: ViP Verkehrsbetriebe Potsdam GmbH, Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH, Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH und die Verkehrsbetriebe an der Havel GmbH. Bei allen anderen brandenburgischen Verkehrsunternehmen wird der Betrieb voraussichtlich normal laufen. Anders als in Brandenburg soll der Warnstreik in Berlin 24 Stunden dauern – bis morgen um 3 Uhr.

Wir halten Sie mit unserem Newsblog über alle Entwicklungen auf dem Laufenden:

Und noch mal Berliner S-Bahn: Auf der Ringbahn im Bereich Neukölln, Treptower Park und Ostkreuz brauchen Fahrgäste an diesem Freitag zusätzlich zum Warnstreik-Tag bei der BVG gute Nerven. Nach einem Brandanschlag am Montag auf einen Kabelschacht im Bereich Frankfurter Allee kommt es weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen. Davon betroffen sind die Linien S41, S42, S8, S85 und S9. Es besteht laut S-Bahn ein Ersatz- und Pendelverkehr.

Brandenburger Verkehrsbetriebe-Chef teilt aus

Der Chef der Brandenburger Verkehrsbetriebe hat sich vor dem Streik an einer Erklärung versucht, warum Fahrgäste schon wieder mit erheblichen Einschränkungen rechnen müssen. Soviel sei verraten: Verdi im Bund kommt dabei nicht gut weg.

Gute Nachrichten für alle S-Bahn-Nutzer in Berlin : Die zwischenzeitliche Unterbrechung des Zugverkehrs auf den Linien S3, S5, S7 und S9 am Freitagmorgen ist aufgehoben. Die Züge fahren nach Angaben der Bahn wieder durch allerdings ohne Halt im S-Bahnhof Tiergarten in Richtung Zoologischer Garten. Gegen vier Uhr war die Feuerwehr laut eigenen Angaben verständigt worden. Es handelte sich demnach um einen Gebäudebrand auf dem Bahnhof. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

Darauf müssen sich Fahrgäste in Brandenburg/Havel heute einstellen:

Hier gibt es alle Infos zum Warnstreik in Potsdam - vor allem, auf welchen Buslinien mit Fahrten zu rechnen ist:

Warnstreiks in vier Brandenburger Unternehmen

Im Land Brandenburg sind vier Nahverkehrsunternehmen betroffen: ViP Verkehrsbetriebe Potsdam GmbH, Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH, Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH und die Verkehrsbetriebe an der Havel GmbH. Seit 3 Uhr stehen viele Busse und Straßenbahnen still.

In Berlin und Brandenburg stehen U-Bahnen, Busse und Trams still. Worauf genau sich Fahrgäste einstellen müssen, erfahren Sie hier im Überblick:

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

in Teilen Brandenburgs sowie in Berlin brauchen vor allem Pendler heute wieder gute Nerven. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Berliner BVG sowie von vier Brandenburger Nahverkehrsunternehmen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Erst anderthalb Wochen liegt der jüngste Warnstreik zurück.



Betroffen sind auch dieses Mal wieder U-Bahn, Tram und Bus. Während der Streik in Berlin seit 3 Uhr läuft und bis morgen früh um 3 Uhr dauern soll, ist das Ende der Brandenburger Streiks für 12 Uhr heute Mittag angekündigt.



Wir wünschen Ihnen gute Nerven und halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden.





