Niemegk

Absolut fahruntüchtig war ein 23-Jähriger, der am späten Sonntagabend in Niemegk mit seinem Fahrrad unterwegs war. Polizisten stoppten den Mann gegen 23.15 Uhr in der Bahnhofstraße, er war aufgrund seines unorthodoxen Fahrstils aufgefallen.

Die Polizisten führten vor Ort eine Atemalkoholkontrolle durch. Dabei pustete sich der Radler auf beachtliche 2,84 Promille. Natürlich durfte er seine Fahrt nicht fortsetzen.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Mann hat zudem eine Anzeige am Hals.

Von Philip Rißling