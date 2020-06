Dahnsdorf

Das Versuchsfeld bei Dahnsdorf blüht in einem satten Grün. „Das war in den beiden zurückliegenden Dürrejahren nicht so“, sagt Wissenschaftler Jürgen Schwarz. Die ausgeprägte Augenweide bleibt in diesem Jahr Besuchern allerdings verwehrt. Der legendäre Feldversuchstag fiel aus. Schuld daran ist das Coronavirus – ausgerechnet im 25. Jahr der hiesigen Erfolgsgeschichte.

Wissenschaftler stellen Versuche vor

Im Jahr 1995 kam der Versuchsbetrieb des Julius Kühn Instituts in den Hohen Fläming. Seitdem gewinnen Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse. Eigentlich stellen sie immer im Juni die laufenden Versuche vor. Dabei geht es unter anderem um die Verunkrautung, Schadinsekten, ökonomische Auswirkungen von Fruchtfolgen oder die Auswirkungen von Düngung und Pflanzenschutz auf Regenwürmer.

Anzeige

Zur Galerie Das Versuchsfeld des Julius Kühn Instituts bei Dahnsdorf wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Eine große Feier fällt jedoch aus. Gerade jetzt gibt es dort viel zu entdecken. Auf Rundgang mit einem Wissenschaftler.

„Wir erfassen, messen und zählen“, wie Jürgen Schwarz die Arbeit zusammenfasst. Er ist seit elf Jahren an dem Projekt beteiligt und vorwiegend auf den Bereich Unkraut spezialisiert. Schulz sieht sich selbst als Wissenschaftler, aber auch Landwirt mit dem Unterschied, dass er von den Erträgen nicht Leben muss und so viel mehr experimentieren kann.

Weitere MAZ+ Artikel

Fruchtfolgen nur schwer zu verstehen

Jürgen Schulz schätzt den Dahnsdorfer Boden sehr. Er sei einer der besten in ganz Brandenburg. Auf den insgesamt 38 Hektar könne man Vieles ausprobieren. Es gibt vier Dauerfeldversuche zu verschiedenen Themen mit jeweils mehreren Fruchtfolgen. „Für Laien ist das oft schwer zu verstehen.“ Die Besonderheiten des Versuchsfeldes offenbaren sich nicht auf den ersten Blick.

Über das Julius Kühn Institut (JKI) Das Julius Kühn Institut (JKI) ist ein Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Es ist ein Geschäftsbereich des deutschen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und ist demnach eine selbstständige Bundesbehörde. Die Gründung erfolgte im Jahr 2008. Das Institut fasst seitdem mehrere Ressorts zusammen. Es befasst sich insbesondere mit dem Pflanzenschutzgesetz. Das bildet zugleich den Rahmen der Forschungarbeit. Das Institut trägt den Namen des Agrarwissenschaftlers Julius Kühn. Der Hauptsitz befindet sich in Quedlinburg. Zur Versuchsstation Dahnsdorf gehört auch die Versuchsgärtnerei in Kleinmachnow. Hier beschäftigen sich die Wissenschaftler vor allem mit der Ökologischen Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz, deren Strategien und Folgenabschätzung. Das Institut zählt insgesamt rund 1200 Mitarbeiter.

Die Versuchsflächen bei Dahnsdorf unterscheiden sich von anderen vor allem durch die wesentlich längere Laufzeit. Über mehrere Jahrzehnte wird hier getüftelt und geforscht. Meistens stehen Düngung und Fruchtfolge im Vordergrund. In Dahnsdorf hingegen dreht sich alles um die Pflanzenschutzmittel. Zu diesem Thema gibt es weltweit nur sehr wenige Dauerfeldversuche.

Auf der Suche nach Alternativen

Das Ziel ist es, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, um Risiken zu minimieren. Es werden Strategien für einen umweltverträglichen Pflanzenbau gesucht. Es sollen die Grenzen von Pflanzenschutzmitteln ausgelotet und alternative, nicht-chemische Maßnahmen gefunden werden. Dabei werden neben ökologischen und pflanzenbaulichen, auch ökonomische Aspekte berücksichtigt.

Die Grenzen der einzelnen Versuchsreihen sind stellenweise gut zu erkennen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Besonders beim Thema Unkraut ist ein langer Atem gefragt. Die Veränderungen bei der Verunkrautung vollziehen sich langsam, bleiben dann aber auch lange erhalten. Ein Beispiel hierzu ist eine Versuchsfrage, die von 1995 bis 2007 untersucht wurde: Wie sind die Auswirkungen auf die Unkrautflora bei völligem Verzicht auf Herbizide?

Unkräuter werden gezählt

Der Verzicht auf Herbizide hat einerseits direkte Auswirkungen auf den Ertrag der Kulturpflanzen. Darüber hinaus reichern sich aber auch Unkrautsamen im Boden an – ein sich steigernder Vorgang. Seit Herbst 2007 werden auf den zwölf Jahre lang unbehandelten Parzellen wieder Herbizide eingesetzt.

Hier ein Winterroggenfeld mit mineralischem Dünger, aber ohne Pflanzenschutzmittel - es blühen Mohn, Kornblumen, Kamille und Wicken. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zur Entscheidungsfindung, ob und womit behandelt werden soll, wurden die Unkräuter gezählt. Auch jetzt noch, nach mehr als zehn Jahren, sind bei den Unkräutern Unterschiede zwischen den Versuchsflächen, die zwölf Jahre lang nicht mit Herbiziden behandelt wurden, und den Parzellen, die stets Herbizide erhielten, erkennbar.

Kurzfristige und langfristige Effekte

Bis 2014 haben die Wissenschaftler in den Versuchsflächen ohne Herbizide zirka dreimal so viel Unkräuter erfasst wie in den immer mit Herbiziden behandelten Flächen. Inzwischen nähert sich die Unkrautanzahl in beiden Bereichen ein wenig an. Dennoch sind Unterschiede weiterhin erkennbar vorhanden.

Das unterstreicht die Wichtigkeit von Dauerfeldversuchen, denn nur so können kurzfristige und langfristige Effekte beurteilt und miteinander verglichen werden. Und nur so können die Folgen eines gesellschaftlich immer wieder geforderten gänzlichen Verzichts auf Herbizide korrekt abgeschätzt werden.

Nach zwei Jahren Dürre blühen die Versuchsfelder jetzt wieder in einem satten Grün. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

In den letzten Jahren spielte bei den Wissenschaftlern der Dahnsdorfer Versuchsflächen vor allem auch das Wetter eine große Rolle. Erst war es viel zu nass und anschließend viel zu trocken. „Zwischenzeitlich konnten wir keinerlei Feuchte mehr im Boden messen“, schildert Jürgen Schwarz. Mittlerweile hat sich die Situation etwas verbessern. Es seien aber, trotz Regen, noch immer nicht alle Defizite ausgeglichen.

Wetterdaten werden dokumentiert

Nicht ganz so alt wie das Versuchsfeld selbst ist die agrarmeteorologische Station in Dahnsdorf. Seit 1998 liefert die Wetterstation kontinuierlich, mittlerweile alle 15 Minuten, alle notwendigen Informationen und Daten.

In den 23 Jahren ihrer Tätigkeit hat die Station eine breite Skala verschiedenster meteorologischer Bedingungen dokumentiert: Heftige Stürme, eisige Temperaturen, extreme Hitze, Starkniederschläge und extreme Trockenheit.

Wissenschaftler Jürgen Schwarz ist seit mehr als elf Jahren an dem Projekt tätig - er hat sich auf das Thema Unkraut spezialisiert. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Mit diesen Umständen müssen wir auch künftig leben und lernen, damit umzugehen“, so Schwarz. Er und sein Team sind täglich auf dem Versuchsfeld in Dahnsdorf unterwegs. Schließlich müssen die Erträge auch ganz regulär bewirtschaftet werden. „Weggeschmissen wird hier nichts.“ In wenigen Tagen werden sie mit der ersten Ernte in diesem Jahr beginnen können.

Von Marcus J. Pfeiffer