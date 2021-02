Niemegk

Väterchen Frost geht seiner Wege. Die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark muss nicht länger ihre Dienstleistungen einschränken.

Von 18. Februar an wird die reguläre Entsorgung der Bioabfälle wieder aufgenommen. Darüber hat Unternehmenssprecherin Mona Belz jetzt informiert. Die Abfuhr der Braunen Tonnen war in der vergangenen Woche vorübergehend eingestellt worden. Denn wegen des anhaltenden Frostes ließen sich die Behälter in den meisten Fällen nicht leeren.

Ebenso werden auch die Sperrmüll- und Elektroschrott-Sammlungen zwischen Havel und Fläming wieder in gewohnter Weise realisiert.

Von René Gaffron