Groß Marzehns

Ein Bauherr staunte nicht schlecht, als er am Donnerstag zu seinem Einfamilienhaus in Groß Marzehns erschien, das gerade umgebaut wird. Unbekannte waren zwischen Dienstag, 2 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, in ein Nebengelass des Hauses. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Aus dem Gelass entwendeten sie mehrere Liter Benzin. Weiterhin stiegen die Gauner über einen Hintereingang ins Haus ein. Dort leerten sie nun noch diverse Kästen Bier.

Allerdings: Das Leergut ließen sie zurück. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ