Niemegk

Not macht ja bekanntlich erfinderisch und in Zeiten wie diesen muss man eben manchmal improvisieren. Genau das haben die Mitarbeiterinnen des Familienzentrums Niemegk auch gemacht – und ein Adventskalender-Mitmachbuch gestaltet, das den Lebendigen Adventskalender ersetzen soll.

Auf 27 Seiten haben Daniela Geißler. Anita Haase und Jana Eckhoff allerlei Ideen zusammengestellt, die die Vorweihnachtszeit wie im Flug vergehen lassen. Für jeden Tag bis zum 24. Dezember finden sich in dem Buch Rezepte, Geschichten, Lieder, Bastelideen und Veranstaltungstipps.

Kinderpunsch steigert die Vorfreude

Los ging es mit einer Anleitung für Klorollen-Basteleien – wer in den vergangenen Monaten fleißig gesammelt hat, dürfte davon ja inzwischen reichlich zu Hause haben. All jene, die lieber Weihnachtssterne basteln möchten, werden in dem Buch ebenfalls fündig. Dazu noch einen leckeren Kinderpunsch und die Vorfreude aufs Fest wird immer größer.

Auch die Angebote des Familienzentrums im Dezember sind in dem Buch mit aufgeführt, darunter Familiencafé und Eltern-Kind-Turnen. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden und sollte prüfen, ob das Angebot mit 2G- oder 3G-Regel durchgeführt wird.

Am 15. Dezember werden in der Kirche in Hohenwerbig Adventslieder gesungen und am 17. Dezember lädt Niemegks Pfarrer Daniel Geißler zum Schokoladen-Orgel-Gottesdienst in die St. Johannis-Kirche. Das Solo-Krippenspiel „Balthasar“ wird am 19. Dezember im Kulturhaus Niemegk aufgeführt. Beginn ist um 18 Uhr, diese Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt.

Wer sich für das Buch interessiert, kann sich im Familienzentrum unter 033843/923003 melden. Wegen der sich stetig verändernden Pandemie-Lage bitten die Autorinnen des Mitmachbuchs darum, sich bei den angegebenen Veranstaltungen kurzfristig zu informieren, ob diese wie geplant stattfinden können.

Von Josephine Mühln