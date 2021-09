Niemegk

Vertraue nie der 0,5-Promille-Grenze: Diese Erfahrung musste ein 53-Jähriger machen, der seit dem Wochenende Ärger mit der Polizei hat. Eine Streife hatte ihn am Steuer eines Autos in Niemegk gestoppt.

Der Dacia war den Beamten in der Bahnhofstraße aufgefallen, weil sein Fahrer unsicher fuhr. Also stoppte die Polizei das Auto und ließ den 53-Jährigen pusten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 Promille. Damit wäre der Mann eigentlich unterhalb der Fahrverbotsgrenze.

Dass der Fahrer dennoch wegen Alkohols am Steuer belangt werden soll, hängt mit seiner unsicheren Fahrweise zusammen. Auf der Internetseite bussgeldkatalog.org heißt es: „Die Promillegrenze liegt bei 0,5. Allerdings drohen schon ab einem Wert von 0,3 Sanktionen, sofern der Fahrer den Verkehr gefährdet oder eine auffällige Fahrweise an den Tag legt.“

Damit aber nicht genug: Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis, teilte die Polizei am Montag mit. Er musste in einer Klinik etwas Blut abnehmen lassen, um den tatsächlichen Alkoholwert feststellen zu können. „Dem 53-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, er wurde abschließend an eine Bekannte übergeben, die den Mann und sein Fahrzeug nach Hause brachte“, heißt es im Polizeibericht.

Von MAZ