Niemegk

Ärger am frühen Dienstagmorgen für den Fahrer eines Schwerlasttransportes. Der Brummi-Pilot hielt seine Nachtruhe in der Kabine, während dreiste Diebe sich an seiner Ausrüstung vergriffen. Das Fahrzeug war auf der A-9-Raststätte „ Fläming“ abgestellt.

Gestohlen wurden zwei Schwerlastauffahrrampen aus Aluminium. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro, heißt es von der Michendorfer Autobahnpolizei. Hinweise zu den Tatverdächtigen gibt es bisher noch nicht aber die Ermittlungen dauern an.

Von René Gaffron