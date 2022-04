Niemegk

Die Beschaffung neuer Einsatzkleidung geht weiter: Nachdem in 2021 bereits die ersten Garnituren der neuen Feuerwehr-Einsatzkleidung in Dienst gestellt werden konnten, wird das Amt Niemegk in diesem Jahr weitere 150 komplette Sätze bestellen. Bei einem Stückpreis von 1300 Euro alles andere als eine kleine Investition.

Deshalb wurden im jüngst beschlossenen Haushalt für das Jahr 2022 rund 180.000 Euro für diesen Zweck eingeplant. „Nach Auslieferung der neuen Garnituren werden alle 270 aktiven Einsatzkräfte versorgt sein“, sagt Amtswehrführer Tino Bastian der MAZ. „Aber wir sollten auch an Reservegarnituren denken, denn nach Gebäudegroßbränden wie jüngst in Dahnsdorf gehen locker sieben bis acht Garnituren in die Reinigung.“

Auch für das Logo der Amtswehr ist auf dem Rücken der neuen Einsatzjacken Platz. Quelle: Moritz Jacobi

Die wasserdichte und zugleich atmungsaktive Hightech-Kleidung ist mit segmentierten Reflektoren ausgestattet – ideal für Einsätze bei Nacht und auf der Autobahn. Mit der Herstellerfirma besteht ein Rahmenvertrag über drei Jahre, binnen derer das gesamte Kontingent an Einsatzkleidung abgerufen werden kann.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Brandschutz ist ein wesentlicher Schwerpunkt in der diesjährigen Haushaltsplanung. Der Löwenanteil der dafür eingestellten Mittel wird für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Haseloff aufgewendet, das rund 405.000 Euro kosten wird.

Von Moritz Jacobi