Die Restaurierung der Orgel in der Johanniskirche wird noch bis ins nächste Frühjahr dauern. Das Pedalwerk und die tiefen Bassregister stehen ab sofort im Fokus. Zuvor soll die neue Aeoline eingeweiht werden, die kürzlich eingesetzt wurde.

Sie ist benannt nach Aiolos, dem altgriechischen Gott des Windes. Dieses Register ist die zarteste Streicherstimme in einer romantischen Orgel und die neueste Klangfarbe in dem Instrument, das ursprünglich 1854 von Gottfried Wilhelm Baer gebaut worden ist. „Der Klang erinnert stark an den eines Harmoniums und ist darum vor allem zum Ausdruck für melancholische, traurige, zerbrechliche Klänge geeignet“, berichtet Pfarrer Daniel Geißler.

Kantor gewährt Einblicke

Für diesen Freitag, 19 Uhr lädt die Kirchengemeinde Niemegk ein. Dann wird bei einer musikalischen Abendandacht in dem Gotteshaus die Aeoline erstmals seit vermutlich 100 Jahren zu hören sein wird.

Kantor Winfried Kuntz ist ausgewiesener Orgel-Experte. Quelle: Tobias Wagner

Kantor Winfried Kuntz aus Bad Belzig wird während der Andacht das Instrument spielen. Um die zarten Klänge dieser Stimme voll zur Geltung zu bringen, hat er die musikalischen Stücke speziell auf dieses Register zugeschnitten. Nach einen kleinen geschichtlichen Abriss zum Thema „Aeoline“, erklingen Werke von Josph Gabriel Rheinberger, Felix Mendelssohn Bartholdy und Choräle aus dem 19. Jahrhundert.

Hygienregeln sind einzuhalten

Die St-Johannis-Kirche bietet mit ihrer Größe die Möglichkeit, dass alle Besucher den notwendigen Mindestabstand zueinander einhalten können. Zudem sind alle Besucher gebeten, aus Rücksicht und zum Schutz aller, die vorgeschriebenen Hygieneregeln zu beachten.

