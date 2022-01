Angeln verboten: Forellenanlage Locktow kämpft gegen Fischseuche  

Locktow

Freizeitangler müssen aktuell um die Teiche an der Fischaufzuchtanlage Locktow einen Bogen machen. Der Grund ist eine Sicherheitsvorkehrung, die Geschäftsführer Michael Müller verfügen musste für den Betriebsteil seiner Binnenfischerei Potsdam GmbH.

Fischerkrankung mit VHS-Virus

Im Betrieb aufgetreten ist nämlich eine Fischerkrankung mit dem VHS-Virus. Sie betrifft vor allem Regenbogen- und Lachsforellen. Dadurch muss der Zuchtbetrieb nach Auflagen des Veterinäramtes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark aktuell seinen Bestand komplett herunterfahren in Locktow. Die Becken waren 2018 nach Schließung der Anlage an der Steinmühle in Treuenbrietzen wieder in Betrieb genommenen worden.

Michael Müller, Geschäftsführer der Binnenfischerei Potsdam, betreibt in Locktow seit 13. Juli 2018 wieder Fischzucht. Quelle: Thomas Wachs

Bis Ende Februar ist dafür eine Frist gesetzt. Dann müssen alle Aufzuchtbecken gereinigt und desinfiziert werden. Danach können der neue Besatz mit Fischen und der übliche Geschäftsbetrieb wieder fortgeführt werden.

Virus-Erkrankung ungefährlich für Menschen

Die im Betrieb nach einer Probe nachgewiesenen Virus-Erkrankung ist ungefährlich für Menschen. Jedoch schädigt sie den Fischbestand. Die Fische wachsen dadurch weniger stark und können an der Erkrankung auch versterben.

Das alles ist für Fischereibetriebe ein großes wirtschaftliches Problem, weil sie die sonst üblichen Mengen Fisch nicht zur Verfügung haben.

Keine Gefahr für Menschen Die virale hämorrhagische Septikämie (VHS) ist eine mit Blutungen (Hämorrhagien) in Organen einhergehende Viruserkrankung bei Fischen. Sie befällt vor allem Forellenfische, aber auch andere Fischarten. Die VHS-Erkrankung gehört zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen. Der Erreger ist ein Rhabdo-Virus. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese Krankheit die menschliche Gesundheit beeinträchtigt.

Dennoch kann aktuell der Verkauf getöteter Speisefische aus dem jetzt schon stark reduzierten Bestand ohne Risiko für die privaten und gewerblichen Kunden weiter erfolgen. Die Fischseuche beeinträchtige die menschliche Gesundheit nicht.

Untersagt ist es dem Fischzüchter laut Behörden lediglich, lebende Fische aus der Locktower Zucht abzugeben an andere Betriebe oder Händler.

Immer mal wieder auftretende Erkrankung

„Diese Auflage dient dazu, die Verbreitung der immer mal wieder auftretenden Erkrankung in Fischereibetrieben zu verhindern“, erklärt Müller am Montag gegenüber der MAZ. „Wir können nicht sagen, wie dieses Virus aktuell zu uns in die Anlage gekommen ist“, so der Geschäftsführer.

Dafür gebe es verschiedenste Möglichkeiten. Da der Betrieb mit Wasser der Plane arbeitet, könnte es unter anderem möglich sein, dass ein Fischbesatz, der durch Angler ab und an in dem natürlichen Gewässer erfolgt, die Erkrankung unbemerkt eingeschleppt hat. Andererseits könnten auch Fischreiher das Virus übertragen haben bei ihren Flügen zwischen verschiedenen Zuchtanlagen oder natürlichen Teichen.

Besucherstopp für Locktower Angelteiche

Den Besucherstopp für die Angelteiche hat Michael Müller zudem verfügt, weil auch die Hobbyangler viel in anderen Gegenden unterwegs sein. „Dort desinfizieren die meisten natürlich nicht ständig ihre Gerätschaften wie die Kescher, über die das Virus auch hier zu uns in den Betrieb eingeschleppt werden könnte“, erzählt der Fischwirt.

Auch wenn Michael Müller aktuell am Forellenhof Locktow mit einem Fischvirus kämpft, kann er Fisch verkaufen. Quelle: Archiv Josephine Mühln

Mit dem Problem kämpft er schon seit vor Weihnachten. Damals war ihm aufgefallen, dass einige der Fische nicht das übliche Verhalten zeigen und weniger fressen als üblich. Daraufhin sofort veranlasste Kontrollen durch spezialisierte Labore brachten dann den Befund für das VHS-Virus. Diese Tierseuche ist meldepflichtig.

„Anfang der 90er-Jahre“, erzählt Müller, „waren diese Virus-Erkrankungen noch viel häufiger aufgetreten, als Fischgroßhändler aus Dänemark und anderen Regionen mehrere Betriebe belieferten und dabei oft auch Erkrankungen eingeschleppt haben“, so der Geschäftsführer der Binnenfischerei mit fünf Betriebsteilen. „Wir hatten 1992 dadurch mal 200 rund Tonnen Fisch verloren“, erinnert sich der Züchter.

Nur noch zwei von zwölf Tonnen Fisch

Aktuell fehle ihm wirtschaftlich vor allem der Verkauf der lebenden Fische. Zehn bis zwölf Tonnen hat er ansonsten in der Locktower Anlage. Momentan sind es nur noch zwei Tonnen.

Doch hält auch Michael Müller die Weisung des Veterinäramtes für unumgänglich, die Anlage komplett herunterzufahren. „Nur durch eine Reinigung der Becken können wir das Risiko wieder minimieren und dann nach und nach neu wieder zu unserer üblichen Arbeit übergehen“, erklärt der Fischwirt.

EU-Zertifikat für Seuchenfreiheit

Für vier der fünf Betriebsteile der Bienenfischerei Potsdam habe das Unternehmen zuletzt erst ein EU-Zertifikat erringen können „mit viel Aufwand und einem langen Prüfverfahren“. Das bescheinige den Betriebsteilen nun eine Seuchenfreiheit.

Der Locktower Standort habe dabei jedoch außen vor bleiben müssen, „weil wir oberhalb unseres Betriebes an der Plane zu viele Einflussfaktoren haben, die wir nicht selbst kontrollieren können“, erklärt Michael Müller.

Virus schwer zurückzuverfolgen

Daher sei es aktuell auch schwer, exakt zurückzuverfolgen, woher das Virus genau in seinen Betrieb eingetragen wurde. „Das ist insgesamt alles sehr ärgerlich und wirtschaftlich schwierig“, so der Fischwirt. „Doch kommen wir nicht drum herum, hier jetzt konsequent zu sein“, sagt Michael Müller am Montag gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs