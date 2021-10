Niemegk

Seinen Führerschein abgeben musste ein Autofahrer in Niemegk. Dort war er mit seinem Audi am späten Freitagabend von der Polizei kontrolliert worden. Gegen 23.30 Uhr hatten die Beamten den Audi am Kirchplatz gestoppt.

Weil die Polizisten starken Alkoholgeruch beim Fahrer registrierten, führten sie einen Atemtest durch. Dieser zeigte einen deutlichen Wert von 1,42 Promille. Der 34-jährige Kraftfahrer musste zur Beweissicherung für dies Verkehrsstraftat zudem eine Blutprobe abgeben.

Von MAZ