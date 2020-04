Niemegk

Die Jugendkoordinatorin des Amtes Niemegk, Anne Kollien, lädt alle Kinder und Jugendlichen aus dem Amtsbereich, die zwischen zehn und 18 Jahren alt sind, ein, sich an einem Fotowettbewerb zu beteiligen.

„Das Thema ist frei“, sagt Anne Kollien. „Aber wem nichts einfällt, der kann sich vielleicht von einer der Fragen inspirieren lassen, die der Kinder- und Jugendhilfe Landesrat auf seiner Internetseite veröffentlicht hat.“

Fragen zur Inspiration

Die Fragen lauten: Was fehlt dir im Moment am meisten? Wer oder was hilft dir im Moment, mit den Einschränkungen gut klar zu kommen? Was ist für dich an der Situation gut? Was macht dir im Moment am meisten Spaß zu Hause? Was macht dir im Moment am meisten Spaß draußen? Was hast du Neues zu Hause ausprobiert? Was hast du Neues draußen ausprobiert? Wenn nichts mehr geht und alles zu viel wird, wer oder was hilft dann?

„Auf der Internetseite haben schon viele Kinder und Jugendlichen die Fragen schriftlich beantwortet“, erzählt Anne Kollien. „Ich bin gespannt, ob die Situation hier anders oder ähnlich erlebt und gesehen wird – und freue mich auf die Fotos.“

Alle Bilder sollen später auch in einer Ausstellung präsentiert werden. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Fotos einreichen. Dazu ist eine Urheberrechtserklärung auszufüllen. „Damit wir wissen, wer die Bilder gemacht hat und ob wir sie veröffentlichen dürfen“, erläutert Anne Kollien. „Das ist besonders wichtig, wenn jemand auf dem Bild zu sehen ist. Auch derjenige muss zustimmen, dass er oder sie mit der Veröffentlichung einverstanden ist.“

Ein Einsendeschluss ist auf dem Flyer nicht vermerkt. Die Fotos können mit einer Kamera oder dem Handy aufgenommen werden. Die Einsendung ist per Mail an juko.niemegk@awo-potsdam.de oder über Instagram möglich: juko.niemegk

