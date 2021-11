Schlalach

Über einen superschnellen Glasfaseranschluss für ihre Internetverbindungen würde sich auch Familie Streubel in Schlalach freuen. Als am Donnerstag aber nun der Montagetrupp auch vor ihrem Haus anrückte, traute sie ihren Augen nicht.

Die schwarze DSL-Leitung wird nämlich nicht in die Erde verbuddelt – so wie es in vielen Orten in Potsdam-Mittelmark derzeit erfolgt zur Umsetzung des geförderten Ausbauprogramms des Landkreises für die Datenautobahn mit einem Tempo bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).

In Schlalach werden die Leitungen für das superschnelle Internet nun mit an alte Masten gehängt, die schon kreuz und quer durch das Dorf viele Telefonleitungen tragen. Die Streubels und ihre Nachbarn halten das nicht mehr für zeitgemäß.

Verärgert sind sie und auch Anwohner Michael Ortenstein, der einen langen Brief an Landrat Wolfgang Blasig (SPD) geschrieben hat, auch deshalb, weil sie selbst gar nicht von dem aktuellen DSL-Ausbau profitieren. Ihre Häuser bleiben außen vor. Die Anwohner müssen aber nun eine weitere schwarze Leitung dulden, die direkt vor ihren Fenstern entlang läuft.

Nur das halbe Dorf kommt ans Giga-Netz

Denn lediglich die Straße des Friedens in Richtung Alt Bork und die Straße der Einheit in Richtung Linthe sind nun im Ausbauprogramm enthalten für das Gigabit-DSL über Glasfaserkabel bis in die Wohnung.

Das hat mit den Richtlinien für das Förderprogramm zu tun. Für den insgesamt im Landkreis gut 50 Millionen Euro teuren Ausbau werden seit dem Frühjahr rund 500 Kilometer Glasfaserkabel für mehr als 11.000 Haushalte sowie alle Schulen und Gewerbegebiete neu verlegt. Dafür fließen gut 46 Millionen von der Öffentlichen Hand über Fördergeld von Bund, Land und Kreis, um der Telekom AG als einzigem Bewerber im Bieterverfahren die Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen.

Nur magere Leitungen werden aufgepeppt

Kostenlos angeschlossen werden können alle Nutzer, die bislang nur unzureichend mit modernen DSL-Anschlüssen versorgt sind. Fit gemacht für die neue Datenautobahn mit einem Tempo bis zu 1000 Mbit/s werden nun alle Adressen, wo laut Ausbaustandard aktuell nur mit weniger als 30 Mbit/s Daten aus dem Internet geladen werden können.

Die Anwohner der Mittelstraße gehören nicht dazu. „Dafür könnten wir hier jetzt prima Wäsche aufhängen direkt vor den Fenstern im Obergeschoss“, sagt Mandy Streubel. Vom Kinderzimmer und dem Wohnzimmer aus lassen sich die diversen Leitungen greifen. Vier Telefon-Leitungen hängen schon, jetzt kommt eine fünfte hinzu.

Masten sollten nur Übergangslösungen sein

„Dabei war uns kurz nach der Wende versprochen worden, dass die Masten, die teilweise auf unserem privaten Grund stehen, nur eine Übergangslösung sein sollten“, erinnert sich Karin Streubel. „Es wäre an der Zeit, das nun mal zu tun, statt uns immer mehr Kabel vor die Nase zu hängen.“

Eine gute Chance sei aus Sicht der Schlalacher da gewesen, als der Stromversorger vor wenigen Jahren seine Kabel in die Erde verlegt und dafür Gehwege und Straßen aufgebuddelt hatte. Doch die Telefonleitungen blieben hängen. „Sie behindern bei Dacharbeiten und beschädigen zum Teil unsere Dachrinnen“, erzählt Karin Streubel.

Kritischer Brief an Landrat Blasig

Für ihren Nachbarn stören sie zudem bei der Reinigung seiner Photovoltaikanlage. Auch das schildert Martin Ortenstein in seinem Brief an Landrat Blasig. „Über die Ästhetik und technische Anfälligkeit dieser Art der Leitungsverlegung braucht man an dieser Stelle nicht zu sprechen“, so der Schlalacher weiter.

„Insgesamt ist es mehr als begrüßenswert, dass in 2021 auch im ländlichen Brandenburg eine aktive Förderung des Neulands stattfindet, um den Anschluss an die Zivilisation nicht ganz zu verpassen, nachdem es ja auch beim Mobilfunk nicht wirklich voran geht“, schreibt der Anwohner nach Bad Belzig.

„Verkorkste und nicht nachvollziehbare Planungen“

„Aber ein Dorf mit rund 350 Einwohnern nur halb zu erschließen und die Leitungen für den Ausbau an die alten, störenden und zu dicht zu Häusern stehenden Masten an den Nasen der anderen Hälfte vorbeizuführen, das entbehrt jeder Logik“, schreibt Ortenstein verärgert. „Ist im Breitbandausbau wirklich so wenig Geld verfügbar, dass man derart verkorkste und nicht nachvollziehbaren Planungen anstellen muss“, fragt der Schlalacher.

In der Tat gehe es bei der Wahl der Verlegungsmethode für die neuen Glasfaserkabel auch um wirtschaftliche Aspekte. Das sagt Karsten Gericke, der mit dem Projekt befasste DSL-Beauftragte der Kreisverwaltung. „Das ist allein die Entscheidung der Telekom, wie die Leitung verlegt werden. Als Kreis haben wir da keinen Einfluss“, so Gericke.

Keine Beschwerden aus anderen Orten

Überall dort, wo Telefonleitungen schon unterirdisch verlaufen, kommen auch die Glasfaserkabel nun in die Erde. „Ansonsten werden sie an die vorhandenen Masten mit angehängt, was natürlich schneller und preiswerter zu erledigen ist als Tiefbauarbeiten“, erklärt Karsten Gericke am Donnerstag. Auch diese Methode sei technisch anerkannt und zulässig im Förderprogramm.

Beschwerden dazu aus anderen Orten des Landkreises sind dem Breitbandbeauftragten nicht bekannt. Doch habe es vereinzelt Initiativen von Bürgern und Gemeinden gegeben, die den Glasfaserausbau nun nutzen, um auf eigene Kappe Kabelgräben zur Verfügung zu stellen, wenn in einigen Sandwegen die DSL-Kabel nun verbuddelt werden.

