Ohne Vorankündigung: Hausarztpraxis in Niemegk ist plötzlich dicht

Niemegk

Der Frust unter Patienten ist groß in Niemegk. Völlig überrascht wurden sie von der Schließung der Arztpraxis für Allgemeinmedizin am Kirchplatz. Sie ist nach Bad Belzig verlegt worden. Vorab informiert wurde niemand.

Lediglich ein grünes Papier an der Tür zum Praxishaus informiert Patienten. Sie hatten ihre Ärztin Larissa Matweiko nach dem angekündigten Praxisurlaub nun in Niemegk zurück erwartet. Doch war die Doktorin da schon nach Bad Belzig umgezogen. Dort praktiziert sie nun im Ärztehaus an der Straße der Einheit 28.

Einzige Information für Patienten an der Tür der Hausarztpraxis am Kirchplatz in Niemegk. Quelle: Thomas Wachs

In Niemegk hält lediglich eine Sprechstundenschwester die Stellung. „Sie konnte mir heute wenigstens noch zum Termin Blut abnehmen“, sagt Adelheid Schega. „Was aber mit der Auswertung wird, muss ich nun sehen“, erzählt die Patientin aus Treuenbrietzen.Sie will der Praxis treu bleiben, die lange Jahre von der Doktorin Gerlinde Wandel betrieben wurde. Seit 2014 unter dem Dach des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) des DRK in Luckenwalde.

Krankenhaus und Praxen übernommen

Seit kurzem gehört die Praxis zum Verbund der KMG-Kliniken. Sie haben das bisherige DRK-Krankenhaus Luckenwalde und auch die dort mit angesiedelten MVZ-Praxen unter anderem in Niemegk, Bad Belzig und Treuenbrietzen übernommen.

Sich nicht mit der „unhaltbaren Situation“ abfinden möchte auch der Niemegker Amtsdirektor, Thomas Hemmerling. „Der Praxis-Standort am Kirchplatz darf nicht sterben“, sagt er der MAZ. Erfahren habe auch er nur durch Zufall von der plötzlichen Schließung der Praxis, weil auch eine Kollegin aus dem Rathaus vor verschlossener Tür stand.

Nur noch eine Praxis im Amtsgebiet

„Das Amtsgebiet Niemegk ist völlig unterversorgt mit Hausärzten“, sagt Hemmerling. Denn lediglich die Praxis von Tina Lutsch gibt es noch als Anlaufpunkt. „Schon seit Ende des vorigen Jahres suchen wir daher nach Lösungen, wie das Amt die Ansiedlung von Ärzten unterstützen könnte“. Bedenken zu einer unsicheren Zukunft für die MVZ-Praxis gab es bereits, weil es nach dem Ruhestand der Doktorin Gerlinde Wandel Sorgen um die Nachbesetzung durch angestellte Mediziner gibt.

Seitdem die Ärztin Gerlinde Wandel (re.) im März in den Ruhestand ging, gibt es Sorgen um den Erhalt der MVZ-Praxis am Niemegker Kirchplatz. Aktuell ist sie geschlossen. Quelle: Archiv/Thomas Wachs

Daher habe es bereits Kontakte mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) und der Ärztekammer gegeben. „Die Institutionen sollten versuchen, Ermessensspielräume zu nutzen“, so Hemmerling: „Nun hat sich die Situation mit der Schließung akut auch noch zugespitzt.“

Vier Bürgermeister protestieren mit

Gemeinsam mit den vier Bürgermeistern der Kommunen im Amtsgebiet will der Verwaltungschef auch mit den für die MVZ-Praxen Verantwortlichen der KMG-Kliniken reden, „um Aufklärung zur Zukunft des Praxis-Standortes Niemegk zu erhalten.“

Patientin Adelheid Schega sorgt sich unterdessen, wie ihre ärztliche Versorgung weiter erfolgt. „Der Weg nach Bad Belzig ist noch weiter“, sagt die Seniorin. Sie ist auf Gehhilfen und den Fahrdienst ihres Mannes zu den Arztterminen angewiesen.

Anett Brommund-Schnabel ist Regionalleiterin Unternehmenskommunikation Thüringen/Süd-Brandenburg der KMG-Kliniken. Quelle: KMG-Kliniken

Grund für den spontanen Umzug der Ärztin Larissa Matweiko nach Bad Belzig sind rechtliche Vorgaben zum Betrieb von MVZ. „Dazu müssen zwei volle Facharztsitze an der Hauptbetriebsstätte des MVZ ärztlich besetzt sein“, teilt Anett Brommund-Schnabel, die Regionalleiterin der Unternehmenskommunikation für Thüringen und Süd-Brandenburg der KMG-Kliniken, am Mittwoch auf Anfrage der MAZ mit.

Gesamtes MVZ stand auf der Kippe

Der Hauptsitz dieses MVZ ist in Bad Belzig. Die Praxis in Niemegk wurde als Zweigsitz geführt. „Leider entfiel im März durch das Ausscheiden der Doktorin Gerlinde Wandel der notwendige zweite Facharzt in Bad Belzig, sodass wir – ohne den Umzug von Larissa Matweiko – die Zulassungsvoraussetzungen für das MVZ nicht mehr erfüllt hätten“, sagt die KMG-Sprecherin. Somit habe Larissa Matweiko ihre Tätigkeit in der Zweigpraxis Niemegk ab 1. Oktober nicht mehr fortführen können.

Zudem wäre die urologische Patientenversorgung in Bad Belzig durch Doktor Matthias Sterba nicht mehr möglich gewesen, dessen Praxis zum gleichen MVZ gehört. Die KMG-Kliniken hätten sich von März bis September, „bereits lange bevor wir das MVZ erworben hatten, intensiv um eine Nachbesetzung bemüht, leider ohne Erfolg“, sagt Anett Brommund-Schnabel.

Um das MVZ zu erhalten, erfolgte nach Rücksprache mit den Zulassungsgremien bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg die Verlegung des Praxissitzes von Larissa Matweiko nach Bad Belzig. Im MVZ praktiziert die Fachärztin für Innere Medizin und Hausärztin nun gemeinsam mit Matthias Sterba, Facharzt für Urologie.

Christian Wehry ist Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg Quelle: Andreas Vogel

Um Mediziner zu finden, die die Praxis in Niemegk übernehmen, hätten die KMG-Kliniken einen Termin mit der Kassenärztlichen Vereinigung noch im Oktober in Potsdam verabredet.

Region statistisch überversorgt

Christian Wehry, der Sprecher der KVBB, sieht im Mittelbereich Bad Belzig, zu dem Niemegk zählt, keine Zulassungsprobleme. Vorgaben für die Zulassung von Praxissitzen werden in der Bedarfsplanungsrichtlinie der Bundesebene geregelt, teilt Wehry auf MAZ-Anfrage mit. Eine Versorgungslücke mit Hausärzten gebe es im Mittelbereich Bad Belzig aus Sicht der KVBB nicht. „Dort gibt es einen statistischen Versorgungsgrad von 122,2 Prozent“, so Wehry. Dennoch könne das KMG-MVZ die Praxis in Niemegk nachbesetzen.

Von Thomas Wachs