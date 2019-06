Klein Marzehns

Ein Auto ist am Dienstag Vormittag auf der A 9 zum Raub von Flammen geworden. Gegen 10.15 Uhr war der Audi gerade bei KLein Marzehns in Richtung Norden unterwegs, als er in Brand geraten ist.

Ursache war vermutlich ein technischer Defekt, hei0t es im Bericht der Michendorfer Autobahnpolizei. Dem Fahrer gelang es, den Wagen rechtzeitig, auf dem Standstreifen anzuhalten und alle Insassen in Sicherheit zu bringen.

Aufgrund der starken Flammenentwicklung griff der Brand auf 30 Meter der angrenzenden Böschung über, sodass die Feuerwehr zwei Brände zu löschen hatte, was auch gelang. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Sperrung wegen der Löscharbeiten kam es zu Stau.

Von René Gaffron