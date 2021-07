Marzahna

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag am Rande der B-2-Ortsdurchfahrt in Marzahna ereignet.

Eine 44-jährige steuerte gegen 17.30 Uhr ihren Mercedes die Schönefelder Straße entlang. Als sie an der Einmündung zur Berliner Straße verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte der hinter ihr fahrende 55-jährige Kraftfahrer das offenbar zu spät. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Ein 63-jähriger Mitfahrer im Mercedes der Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Von René Gaffron