Niemegk

Vier verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Unfalls mit zwei Autos am Sonnabendvormittag auf der Bundesstraße 102 bei Niemegk. Dabei war ein Opel in Brand geraten.

Zur Galerie Vier Personen sind verletzt und zwei Autos stark beschädigt worden bei einem Unfall auf der B102 bei Niemgk.

Gegen 10.30 Uhr waren der Opel aus dem Landkreis Dahme-Spreewald und ein Skoda aus Potsdam-Mittelmark an der Kreuzung des Abzweiges nach Locktow sowie der Autobahnanschlussstelle untereinander kollidiert. Die 54-jährige Fahrerin des Skoda sowie der Fahrer und ein 57-jähriger Beifahrer des Opel wurden leicht verletzt. Eine 53-jährige Insassin des Opel hingegen wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wollte der aus Richtung Niemegk kommende Opel nach links in die Auffahrt zur A9 in Richtung Leipzig abbiegen. Dabei missachtete der 23-jährige Fahrer den aus Richtung Dahnsdorf fahrenden Skoda-Fabia. Er bog trotz des Gegenverkehrs ab. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß der Autos.

Bei der Kollision zweier Autos am Sonnabend auf der B102 am A9-Anschluss Niemegk geriet ein Opel in Brand. Quelle: FFW Niemegk

„Der Opel hatte sich durch den Aufprall entzündet. Nach ersten Löschversuchen des Eigentümers und der Autobahnpolizei löschte die Feuerwehr den Brand endgültig“, schildert Tino Bastian, der Amtsbrandmeister von Niemegk, gegenüber der MAZ. Es mussten außerdem ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden werden. Dabei gab es mit Besen und Schippen auch viel Handarbeit zu erledigen.

Feuerwehren aus drei Orten

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Niemegk, Dahnsdorf sowie Lühnsdorf-Buchholz. Insgesamt waren 29 Kräfte unter der Leitung von René Stehling angerückt. Darüber hinaus waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie Polizisten aus Bad Belzig und von der Autobahnpolizei Michendorf sowie die Straßenmeisterei im Einsatz an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Lösch- und Rettungsarbeiten sowie die Reinigung der Straße blieb die Kreuzung komplett gesperrt. Auch die Anschlussstelle Niemegk der Autobahn wurde geschlossen. Das Abfahren von der A9 war in dieser Zeit dort nicht möglich.

Vier Verletzte und viel zu tun für die Feuerwehren gab es bei der Kollision zweier Autos am Sonnabend auf der B102 am A9-Anschluss Niemegk. Quelle: FFW Niemegk

„Gegen 12 Uhr wurde der Einsatz beendet und die Kreuzung für den Verkehr wieder freigegeben“, informiert Niemegks Amtsbrandmeister Tino Bastian. Beide Unfallautos sind durch die Kollision im Frontbereich stark beschädigt worden. Der Skoda und der Opel mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf rund 30.000 Euro.

Kreuzung ist Unfallschwerpunkt

An der Kreuzung war es in den zurückliegenden Jahren bereits mehrfach immer wieder zu schweren Unfällen gekommen. Vor allem von der Nebenstraße aus Richtung Locktow kommend ist die Hauptstraße nach links schwer einzusehen, schildern Kraftfahrer. Leitplanken behindern die Sicht auf die zudem in einer leichten Kurve über die A9-Brücke verlaufende B102 sowie den parallelen Radweg.

Von MAZ