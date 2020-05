Klein Marzehns

Lediglich leichte Verletzungen erlitten haben zwei Insassen eines Autos, das am Dienstag auf der Autobahn 9 im Hohen Fläming einen Unfall verursacht hatte. Zwischen den Anschlussstellen Niemegk und Klein Marzehns war der Suzuki kurz nach 11 Uhr in Richtung Leipzig in die Leitplanke gekracht.

Grund war nach Angaben der 29-Jahre alten Fahrerin ein geplatzter Reifen. Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Nach einer Drehung krachte der Wagen erneut gegen eine Schutzplanke.

Die 29-jährige Fahrerin und ihr 29 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme und für den Abtransport des Unfallwagens musste die linke der drei Fahrspuren für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Es kam zum Stau. Er reichte zwischenzeitlich über acht Kilometer zurück.

