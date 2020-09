A9/Niemegk

Ein Lkw stürzte am Mittwoch auf der Autobahn 9 auf die Seite. Der Fahrer des zwölfeinhalb Tonners war gegen 16.50 Uhr zwischen Niemegk und Brück unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit dem Lkw umkippte.

„Der Lkw blockierte die rechte und linke Spur“, berichtet Jan-Rainer Winkelhaus, Stellvertretender Amtsbrandmeister in Niemegk. Die Feuerwehrleute aus Niemegk und Dahnsdorf sperrten die Autobahn und kümmerten sich um die beiden Insassen, die in der Fahrzeugkabine eingeschlossen waren.

Insassen kommen ins Krankenhaus

Dazu kam schweres Gerät zum Einsatz: „Wir mussten die Frontscheibe herausnehmen, um beide Männer befreien zu können“, so Winkelhaus. Anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst um sie. Beide Insassen kamen in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle landete auch ein Rettungshubschrauber.

Nachdem die Feuerwehrleute die Straße bereinigt und Betriebsstoffe abgebunden hatten, war für sie nach etwa einer Stunde der Einsatz auf der Autobahn beendet. Die Fahrtrichtung Berlin blieb jedoch noch bis Mitternacht voll gesperrt. Grund hierfür war die aufwendige Bergung des umgekippten Lkw.

Von Marcus J. Pfeiffer