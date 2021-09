Autobahn-Anschluss Niemegk zwei Tage teilweise gesperrt

Niemegk

Die Bauarbeiten auf der Autobahn schreiten voran. Deshalb müssen die Kraftfahrer im Hohen Fläming sich auf Einschränkungen am A-9- Anschluss Niemegk einstellen. Sie wird nochmal an zwei Tagen gesperrt. Darüber hat Cornelia Mitschka von der Autobahn-GmbH des Bundes informiert.

Von Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, bleibt die Anschlussstelle in Richtung Leipzig gesperrt. In der Zeit werden die Schnittfugen der neuen Betonpiste verschlossen, heißt es in der Ankündigung.

Wer nach Süden auffahren will, wird gebeten über Dahnsdorf, Lühnsdorf, Buchholz (bei Niemegk) und Neuendorf (bei Rädigke) nach zum Anschluss Klein Marzehns zu fahren. Wer von Norden kommt, soll auf Autobahn bis Klein Marzehns rollen, dort umdrehen und auf die Gegenfahrbahn wechseln, wo Auf- und Abfahrt möglichsind.

Von René Gaffron