Niemegk

Vorfahrt missachtet: Am Mittwochnachmittag sind in der Bad Belziger Straße in Niemegk zwei Autos kollidiert. Dabei entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge konnten nach der Unfallaufnahme durch die Poliziei weiterfahren.

Von MAZonline