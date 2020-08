Baden im Jeseriger See: Heiße Debatte um das kühle Nass

Jeserig/Fläming

Das heiße Wetter reißt nicht ab. Viele suchten in den vergangenen zwei Wochen Abkühlung und vielleicht auch einen Ort, wo nicht ganz so viele Badegäste unterwegs sind. Dabei hatten sich viele auch den Jeseriger See ausgesucht, der als ruhig und idyllisch gilt. „Der Jeseriger See ist kein Badegewässer“, betonte Anwohner Thomas Hammon und wandte sich an die MAZ-Redaktion. Ungewöhnlich viele Besucher strapazierten jüngst Natur und See.

Grundsätzlich sei das Baden auf eigene Gefahr hier erlaubt. Vornehmlich finden hier aber die Angler des Wiesenburger Anglervereins „Perle des Flämings“ Quartier und pflegen gemeinsam mit engagierten Anwohner das sensible Badegewässer.

Keine öffentlichen Toiletten am See bei Jeserig

Für eine kurze Abkühlung seien Wanderer, Radfahrer und Kurzzeitgäste grundsätzlich willkommen. Ganztägige Badeausflüge aber stellen nicht nur die Badegäste, sondern auch die „Pfleger“ des Gewässers vor eine Herausforderung. „Es gibt keine öffentlichen Toiletten“, bringt es Hammon auf den Punkt.

Kommen also dauerhafte Badegäste, wird die Notdurft zwangsläufig auch in der umliegenden Natur verrichtet. Wildpinkeln kann zudem auch mit einer Geldbuße geahndet werden, wenn es, wie in diesem Fall an einem Angelgewässer passiert und „die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen“ droht.

Problem in Jeserig besteht seit Jahren

Das Toiletten-Thema war bereits häufig Thema unter den Anwohnern und im Ortsbeirat. Bürgermeister Marco Beckendorf hat sich in einer der letzten Ortsratssitzungen klar positioniert. Toiletten seien ein Kostenfaktor und würden zudem den Eindruck erwecken, dass der Jeseriger See ein Badesee sei.

Zudem kämen im Falle dessen, weitere finanzielle und Verkehrs- bzw. Unterhaltspflichten auf die Gemeinde zu. Im Gros sei das weder von den Anwohnern noch von politischer Seite gewollt.

Momentan liegt die Pflege der öffentlichen Flächen bei engagierten Anwohnern, die sich gemeinsam, nach Kapazitäten und finanziellen Möglichkeiten. mit dem Bauhof der Gemeinde, um das Angelgewässer kümmern.

Gewässer hat keinen natürlichen Zu- und Ablauf

Schon vor gut drei Jahren nahm der Badebetrieb vor Ort überhand, es wurde teils Partys gefeiert und dem See, der über keinen natürlichen Zu- und Ablauf verfügt, drohte die Übernutzung. Es wurden Aushänge verfasst, die sensibilisieren sollten.

Ob es nun mit dem Ende der Sommerferien in Zusammenhang steht oder nicht, die letzten Tage am See waren deutlich ruhiger. Der Alltag hat wieder Einzug gehalten, der Spätsommer lässt die Temperaturen in den nächsten Tagen langsam in Richtung 20 Grad -Marke sinken.

Doch auch für die vielleicht letzten Badetage haben die Jeseriger die dringende Bitte an Badegäste: Abkühlen ja, dauerhaft die Decke ausbreiten, nein. Letztlich weisen auch die Schilder am Badesee darauf hin, dass die Angler hier Vorrang haben.

