Niemegk

Ärgerliche Entdeckung am Dienstagmorgen in einem Unternehmen in Niemegk. An der Treuenbrietzener Straße muss in der Nacht zuvor eingebrochen worden sein.

Gestohlen wurde eine von der Polizei nicht näher bezifferte Summe Bargeld. Die Diebe ließen ein beschädigtes Fenster zurück, das nun repariert werden muss.

Die Spuren wurden gesichert und eine Anzeige aufgenommen. Die Kriminalisten hoffen auf Zeugen-Aussagen.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Brandenburg, 03381 / 56 00.

Von René Gaffron