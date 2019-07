Boßdorf/Garrey

In den Kirchen in Boßdorf und Garrey soll es auch dem letzten Holzwurm an den Kragen gehen – und neuer Befall verhindert werden, weil beide Gotteshäuser in den vergangenen Jahren aufwendig saniert wurden.

Vom 29. Juli bis zum 3. August werden die Kirchen deshalb isoliert und mit dem giftigen Gas Sulfuryldifluorid gefüllt, wie Niemegks Pfarrer Daniel Geißler mitteilt. „Dafür ist die Firma ’Groli’ aus Dresden beauftragt worden, die bereits die Kirche in Zixdorf vor drei Jahren professionell entwurmt hat.“

Keine Gefahr für Mensch und Tier

Für Menschen und Tiere im Umfeld der Kirche gehe durch die Behandlung jedoch keine Gefahr aus. „Das garantiert Ingenieur Marco Müller, der verantwortliche Begasungsleiter der Firma“, betont Daniel Geißler. „Allerdings müssen die strengen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden.“

Die Kirche dürfe also während der Begasung nicht betreten werden, auch die Absperrungen seien zu beachten. „Für Fragen von Anwohnern stehen ich und meine Mitarbeiter vor Ort gern zur Verfügung“, sagt Marco Müller. Er hatte vor drei Jahren in der Region auch schon die Kirche in Zixdorf mit diesem Verfahren bearbeitet.

Private Möbel begasen lassen

Daniel Geißler weist zudem darauf hin, dass die professionelle Aktion zur Schädlingsbekämpfung genutzt werden könne, um auch private Möbelstücke von Holzwürmern zu befreien. „Vom 23. bis 26. Juli können diese in die Kirchen gebracht und gegen eine Spende mit begast werden“, schließt der Pfarrer.

Von MAZ