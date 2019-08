Boßdorf

Als in der vergangenen Woche die Kirchen in Garrey und Boßdorf mit einer professionellen Begasung von Holzwürmern befreit wurden, hat die Evangelische Gemeinde mit dem Hygienemuseum Dresden kooperiert und an der Bewehrung eines bedeutenden Ausstellungsstückes mitgewirkt.

>>Hier lesen Sie den MAZ-Bericht ü...