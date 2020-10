Dahnsdorf

Die am vergangenen Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 102 bei Dahnsdorf schwerverletzte 50-jährige Beifahrerin ist am Mittwoch in einem Krankenhaus ebenfalls ihren Verletzungen erlegen. Die Fahrerin des Honda war bereits am Unfallort verstorben.

Der Unfall ereignete sich am 5. Oktober gegen 14.30 Uhr im Einmündungsbereich der alten Landstraße in Richtung Bad Belzig. Nach ersten Erkenntnissen hatte die aus Dahnsdorf kommende Fahrerin des Honda einen vorfahrtberechtigten VW-Bus übersehen, als sie auf die B102 einbiegen wollte.

Von MAZ