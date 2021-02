Berauschter Golf-Fahrer in  Niemegk gestoppt

Niemegk

Ein Kraftfahrer hat am Mittwochabend berauscht am Steuer seines Autos gesessen. Gegen 18 Uhr geriet er in Niemegk jedoch in eine Verkehrskontrolle.

Die Beamten bemerkten Auffälligkeiten bei dem Fahrer eines VW Golf, die womöglich auf den Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind. Der Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Er schlug positiv auf Amphetamine an. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme beim 29- Jährigen angeordnet und ihm untersagt, die Tour fortzusetzen.

Nun bekommt er demnächst Post von der zentralen Bußgeldstelle in Gransee.

Von René Gaffron