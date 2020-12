Bescherung für junge Brandschützer im Amt Niemegk

Schlalach

Die Nachwuchsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schlalach hatte am Wochenende einen besonderen Einsatz. Sie rückte aus, um die jungen Brandschützer in der Umgebung zu bescheren. Denn die sonst üblichen Feierlichkeiten in der Adventszeit müssen ja wegen der Covid-19-Pandemie ausbleiben.

Diese Aktion wurde im gesamten Amt Niemegk unter Leitung von Jugendwart Lukas Kühne so umgesetzt. 121 Jungen und Mädchen haben somit ein Geschenk von ihren Löschgruppen bekommen. So wurde buchstäblich Vorfreude verbreitet.

Schriftliche Erklärungen

„Gerade die Arbeit der Jugendfeuerwehr fördert soziale Kontakte im besonderem Maße. Mit der tollen Initiative, werden die Kinder und Jugendlichen daran erinnert, dass an sie gedacht wird“, freut sich Jens Hinze, Ortsvorsteher in Niederwerbig/ Jeserig. Sein Sohn Johann gehörte zu den Beschenkten. „Dank gilt allen Kameraden, die diese Aktion durchgeführt haben“, sagt der Dorfchef.

Im Begleitschreiben wird erklärt, warum sich die Kinder- und Jugendfeuerwehren schon viel früher und viel umfangreicher als beispielsweise Sporttrainingsgruppen einschränken sollten: „Damit die Einsatzkräfte solange wie möglich gesund bleiben und möglichst in den Reihen der Feuerwehr keine Übertragung des Coronavirus stattfindet“, heißt es dort zur Begründung.

Für jeden jungen Brandschützer im Amt Niemegk gibt es eine Alltagsmaske mit Logo. Quelle: Privat

Mit Blick auf 2021 sind Hoffnungen verbunden, dass wieder Ausbildung, Spiele und Übungen sowie Wettbewerbe möglich sein werden. Unter anderem musste diesmal auch das Zeltlager im Sommer abgesagt werden. Für die Prävention, aber auch als Identität stiftendes Souvenir wurde eine Alltagsmaske mit dem Logo der Jugendfeuerwehr des Amtes Niemegk überreicht.

Von René Gaffron