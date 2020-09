Niemegk

Ein betrunkener Radfahrer ist am Samstagabend in der Straße der Jugend in Niemegk gestürzt. Er zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein Zeuge alarmierte Polizei und Rettungsdienst.

Der Mann wurde im Bad Belziger Krankenhaus ambulant versorgt. Ein Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert 1,2 Promille. Auch eine Blutentnahme musste der Mann über sich ergehen lassen. Gegen den 23-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von MAZ