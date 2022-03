Buchholz

Frauentag und Kirche – geht das zusammen? Für die Gemeinderatsmitglieder Anette Benke, Sabrina Kienow und Bärbel Hennig aus Buchholz bei Niemegk steht die Antwort fest: Natürlich funktioniert das. Annette Benke sagt der MAZ, wie es dazu kam.

Frau Benke, wann wurde in Buchholz der Frauentag zum ersten Mal in der Kirche gefeiert?

Annette Benke: Den ersten Frauentagsgottesdienst 2015 hatte Pfarrer Matthias Stephan abgehalten. Der Frauentag fiel damals zufällig auf einen Sonntag. Er hielt eine Predigt über Frauen, die früher schon in der Kirche um Berechtigung gekämpft hatten. Das war schon sehr interessant. Danach überlegten wir, den Frauentagsgottesdienst noch feierlicher zu gestalten. 2016, als unser Pfarrer gerade im Urlaub war, sprang Stefanie Radtke ein. Sie war damals Vikarin in Golzow, hielt den Gottesdienst und eröffnete gleichzeitig eine kleine Ausstellung.

Was war das für eine Ausstellung?

Wir hatten sie natürlich dem Frauentag gewidmet. Sie stand unter dem Thema „Wie alles begann ...“. Zusammen mit Sabrina Kienow hatte ich die Ausstellung mit Text- und Bildmaterialien erarbeitet. Besucher des Frauentagsgottesdienstes konnten so Frauen wie Clara Zetkin begegnen, die den Boden für die Gleichberechtigung der Frau und den Frauentag ebneten.

Seitdem wird jährlich am 8. März zum Frauentagsgottesdienst in die Buchholzer Kirche eingeladen?

Ja, mit der Veranstaltung am 8. März 2016 haben wir die Tradition quasi eingeläutet. Unterbrochen wurde sie nur durch die Coronaviruspandemie. In 2020 mussten wir die Veranstaltung absagen. Im vergangenen Jahr konnte sie wieder unter Einhaltung der Abstandsregeln stattfinden. Wir hatten für die teilnehmenden Frauen auch kleine Überraschungen vorbereitet, unter anderem Suppe zum mitnehmen. Wir laden damit jetzt zum sechsten Frauentagsgottesdienst in unsere Kirche ein. Weil am 8. März die Regionalkonferenz des Kirchenkreises tagt, haben wir unsere Veranstaltung aber auf den 11. März 2022 verlegen müssen.

Wie läuft der Frauentag in der Kirche ab?

Unser Frauentagsgottesdienst beginnt um 17 Uhr. Wir erwarten die Bad Belziger Pfarrerin Christiane Moldenhauer. Den Abend gestalten wir natürlich nach den aktuellen Corona-Regeln. Auf alle Fälle gibt es im Anschluss wieder Speisen und Getränke.

Ist auch in diesem Jahr eine Ausstellung mit der Frauentagsfeier in der Kirche verbunden?

Nein. Aber wir bereiten gerade wieder eine neue Ausstellung vor. Sie soll im Juni eröffnet werden. Mehr möchte ich dazu aber noch nicht verraten.

Kommen auch Frauen von außerhalb nach Buchholz, um mit ihnen den Frauentag in der Kirche zu feiern?

Unter anderem kamen bisher Frauen aus Bad Belzig, Niemegk, Lühnsdorf, Rädigke, Lehnsdorf und sogar aus Berlin zu uns in die Buchholzer Kirche.

Ist der Frauentag in ihren Augen noch zeitgemäß?

Ja, natürlich ist der Frauentag immer noch zeitgemäß. Er wird von vielen nur leider nicht mehr wahrgenommen. Es wird der Valentinstag gefeiert, Muttertag, also warum nicht auch der Frauentag. Es muss ja auch darauf aufmerksam gemacht werden, was alles erreicht wurde. Das ist nicht selbstverständlich.

Von Bärbel Kraemer