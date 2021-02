Schlalach

In der Nacht zu Dienstag hat sich auf der Bundesstraße 2 am Abzweig nach Schlalach ein Wildunfall ereignet. Ein Lkw stieß an der Stelle mit einem Reh zusammen.

Das Tier wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass es von der Polizei erlöst werden musste. Der Fahrer des Lkw konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Von MAZ