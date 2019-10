Drachenfest: Buntes Jubiläum am Himmel gefeiert

Locktow

Das farbenfrohe Spiel mit dem Wind fasziniert Generationen. Auf dem Flugplatz bei Locktow kamen Kinder und Erwachsene am Wochenende erneut voll auf ihre Kosten. Sonne, Wolken, sommerliche Temperaturen und guter Wind boten optimale Bedingungen für das große Fest der Drachen und Windspiele. Es konnte am Sonnabend und Sonntag Jubiläum feiern. Zum 20. Mal ging es bunt zu am Fläming-Himmel und am Boden.

Zur Galerie Am Locktower Flugplatz ist Jubiläum gefeiert worden. Das 20. Drachenfest stieg bunt am Himmel und am Boden.

Der Fantasie der Drachbauer sind keine Grenzen gesetzt. Und so tanzen viele bunte Figuren am Himmel: Robben, Quallen und Papageien flankieren die mitunter auch mehrstöckigen Riesendrachen der begeisterten Tüftler.

Maulwürfe sind Stars in der Luft

Bevor der Wind für einen Moment mal einschläft, sind auch zwei aus Zeichentrickfilmen bekannte Maulwürfe die Stars in der Luft. Immer wieder zücken Besucher ihre Handys und Kameras für Fotos. Die Drachentage sind längst ein geselliges Volksfest. Mit Fährrädern und Autos pilgern die Besucher nicht nur aus dem Fläming auf den Platz am Waldrand.

Neben dem Flugfeld der Profis mühen sich Mütter, Väter und viele Kinder, auch ihre mitgebrachten Drachen in die Luft zu ziehen. Das ist mit viel Laufarbeit verbunden und entsprechend schweißtreibend. Viel Kraft und gemeinsames Handeln vieler Personen sind auch nötig, um einen großen Rettungs-Fallschirm für Leichtflugzeuge im Wind zu halten.

Bonbons regnen vom Himmel

Zwischendurch stürmen Kinder immer wieder den Platz, wenn die Drachensportler und die Flugzeug-Modellbauer aus Damelang Bonbons vom Himmel regnen lassen. Die Bonbon-Drachen-Fähre und ein Transport-Hubschrauber sind beliebt.

Das 20. Drachenfest stieg bunt am Himmel und am Boden auf dem Flugplatz Locktow. Dazu regnete es auch Bonbons für Kinder. Quelle: Thomas Wachs

Bei Vorführungen zeigen die Drachen-Profis ihr Können. Den Bogen raus haben Akteure, die mitunter zwei Lenkdrachen gleichzeitig am Himmel bewegen. Synchron tanzen sie zur Musik einer eigens einstudierten Choreographie. Die Könner reisen aus ganz Deutschland an. „Das ist hier wie eine große Familie“, sagt Rainer Timm von den Rixdorfer Drachenfreunden aus Berlin. Er ist der Moderator des Drachenfestes und hält den Kontakt zur Szene in ganz Deutschland.

Von Anfang an sind der Berliner Vereinschef und seine Rixdorfer in Locktow dabei, insbesondere mit der Moderation, Vorführung unterschiedlichster Drachen sowie der Organisation von Wettkämpfen in der Vorführfläche. „Damals war es ein Zufall, dass uns der leider schon 2017 verstorbene Jens Joachimi angesprochen hatte “, erzählt Rainer Timm.

Ein großes Kommen und Gehen

Wie viele Drachfreunde und Besucher alljährlich auf den Flugplatz pilgern, zählt dort niemand. Es ist ein Kommen und Gehen. „Die Veranstaltung ist mittlerweile fast ein Selbstläufer“, erzählt Frank Miklis aus Locktow. Der Flugplatzbetreiber hält die Fäden beim Locktower Organisationsteam in der Hand. „Inzwischen reicht fast eine große Beratung vorab, um abzuhaken, ob alle wieder dabei sind für ihre gewohnten Aufgaben.“ Die Locktower helfen bei der Essensversorgung, die Feuerwehr Planetals unterhält Kinder und regionale Sponsoren sichern die Finanzen. „Das klappt jedes Jahr immer wieder gerade so“, erzählt Flugplatzchef Miklis.

Das Drachenfest auf dem Flugplatz Locktow zieht alljährlich viele Besucher an. Quelle: Thomas Wachs

Für ihn ist es daher „nicht selbstverständlich, dass ein solches Fest überhaupt so lange durchgehalten werden konnte“. Dabei hätten viele die Idee von Jens Joachimi am Anfang noch belächelt. Nach Problemen im Raum Brück, habe der Amtswechsel Locktows nach Niemegk mehr Unterstützung gebracht.

Jens Joachimi glaubte an Erfolg

Die Idee von Jens Joachimi mündete zunächst in der Gründung des Fremdenverkehrsvereins Brück, „damals mit Jens als 1. und mir als 2. Vorsitzenden“, erinnert sich Frank Miklis. Das Fest wurde bald eine jährliche Fixgröße. Die Gemeindegebietsreform und die neue Zugehörigkeit Locktows zum Amt Niemegk führten zur Umsiedlung des Projektes zum Fremdenverkehrsverein Niemegker Land (FVV) unter Vorsitz von Fritz Lintow aus Raben. „Auch dort erfuhr und erfährt das Projekt große Unterstützung“, sagt Frank Miklis anlässlich des Jubiläums für das Drachenfest.

Unterstützung beim Rahmenprogramm des Drachenfestes gibt es auch von der Feuerwehr. Quelle: Thomas Wachs

Es werden weder Eintritt noch Parkgebühren erhoben. „Das Fest finanzieren wir aus Zuschüssen des FVV und privaten Spenden“, so Miklis. Für die Besucher stehen Flächen zum Drachensteigen zur Verfügung, Kinder können auch malen, basteln, Karusell fahren oder Bungee springen. Aus Bad Belzig ist ein Schminkteam dabei.

Dieses Konzept und „das große Engagement der Organisatoren“, würdigte auch Karin Commichau, die Bürgermeisterin der Gemeinde Planetal, mit einer Spende der Gemeinde. „Wir hoffen, dass dieses Fest der Familien auch in den nächsten Jahren noch den Veranstaltungskalender der Region als Anziehungspunkt bereichern wird“, so Commichau.

Niemegker infiziert vom Virus

Für Familie Aulich aus Niemegk ist der Termin am zweiten Oktoberwochenende seit jeher fest im Kalender reserviert. Wilfried Aulich, der mit seiner Frau Eva in in diesem Jahr schon zu 18 Drachenfestivals zwischen Dänemark und der Grenze zur Schweiz unterwegs war sowie noch zwei vor sich habe, hat längst auch Sohn Michael und Enkel Florian infiziert mit dem Virus des Drachenfliegens. Viele Flugobjekte näht der 72 Jahre alte, ehemalige Schlosser selbst. Am liebsten in Grün-Weiß, den Farben Niemegks.

Schon ewig beim Drachenfest in Locktow und andernorts dabei sind drei Generationen der Familie Aulich aus Niemegk. Wilfried, Michael und Florian Aulich (v. l.) teilen die Leidenschaft. Quelle: Thomas Wachs

Auch in das nur gut acht Kilometer entfernte Locktow reisen die Niemegker Drachenfreude mit Wohnwagen an. „Gerade die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten macht doch den Reiz der Treffen aus“, sagt Wilfried Aulich. Und so wurde auch in Locktow bis tief in die Nacht gefachsimpelt in gemütlicher Runde. Ausgetüftelte Lichtspielereien an den Wohnwagen und beleuchtete Drachen sorgen für die zünftige Stimmung auf dem Flugfeld und in der Wagenburg der Wohnwagen.

Von Thomas Wachs